Dono da OnlyFans lucra quase US$ 1 milhão por dia

A plataforma de conteúdo por assinatura OnlyFans está rendendo milhões ao proprietário Leonid Radvinsky. Nos últimos dois anos, Radvinsky recebeu 517 milhões de dólares em dividendos com o aumento da procura pela rede social, que permite ao usuário ganhar dinheiro com a venda de conteúdo (foto e vídeo).

Em 2021, no ano encerrado em 30 de novembro, Radvinsky recebeu 284 milhões de dólares em dividendos. Neste ano, foram 233 milhões de dólares até o final de agosto, uma média 1 milhão de dólares por dia. Radvinsky é o único proprietário da holding OnlyFans, Fenix ​​International Ltd, com sede em Londres, na Inglaterra.

A plataforma funciona como uma rede social e ficou conhecida por ter se tornado majoritariamente um espaço para entretenimento adulto. Criado em 2016, a OnlyFans viu o número de usuários e a lucratividade crescerem a partir de 2020, quando muitos adultos passaram a utilizar a rede para ganhar dinheiro durante a pandemia. Em seu relatório anual, a OnlyFans registrou lucro de 433 milhões de dólares e 2021, sete vezes mais do que no ano anterior, quando o ganho foi de 61 milhões de dólares. As receitas também subiram de 358 milhões de dólares para 932 milhões de dólares, com a rede dobrando o número de assinantes e de criadores.