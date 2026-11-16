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Dona da Forlex fecha contrato de US$ 56,8 milhões com Google Cloud

Forward Intelligence vai utilizar infraestrutura da gigante americana para expandir plataforma de inteligência artificial voltada a empresas e governos

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 nov 2026, 09h50
Letreiro colorido do Google no topo de um edifício moderno com fachada de vidro espelhado, sob um céu azul com nuvens esparsas
Escritório do Google em Toronto, no Canadá (Erman Gunes/Getty Images)
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Dona da Forlex fecha contrato de US$ 56,8 milhões com Google Cloud Priorize VEJA no Google

A Forward Intelligence, startup de origem brasileira e controladora da Forlex, empresa de tecnologia para o mercado jurídico, fechou um contrato de 56,8 milhões de dólares com o Google Cloud. O acordo, com duração de três anos, faz parte da estratégia de levar a plataforma de inteligência artificial da companhia a empresas, startups e órgãos públicos, ampliando sua atuação para além do setor jurídico.

Sediada e incorporada nos Estados Unidos, a Forward pretende utilizar a infraestrutura de computação em nuvem do Google para expandir o chamado Forward Supercluster, ambiente tecnológico desenvolvido para treinamento, customização e operação de modelos e agentes de inteligência artificial. O contrato envolve serviços de infraestrutura e tecnologia, e não representa um aporte de capital do Google na companhia.

A expansão terá como uma de suas frentes a adoção do Google Antigravity, ambiente de desenvolvimento de software com agentes de IA, com utilização de modelos da família Gemini. A aposta é reduzir o tempo e os custos necessários para que empresas desenvolvam e coloquem em funcionamento aplicações próprias de inteligência artificial.

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O negócio também permitirá à Forward levar para outros segmentos a tecnologia utilizada pela Forlex, responsável pela plataforma jurídica LIVIA. A empresa mantém uma parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para disponibilizar soluções de inteligência artificial a profissionais do Direito.

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Para Daniel Bichuetti, co-CEO e diretor de tecnologia da Forward Intelligence, a parceria fortalece a capacidade de oferecer soluções com maior controle de custos, segurança e escala. O movimento ocorre em meio à corrida de empresas de diferentes setores para incorporar agentes de inteligência artificial às suas operações, um mercado em que as grandes provedoras de nuvem disputam contratos de longo prazo com desenvolvedores especializados.

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