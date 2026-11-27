O grupo brasileiro de moda Veste, dono da marca Dudalina, conhecida pela camisaria, e da John John, que fez fama com o jeans, planeja abrir 23 lojas no país até o fim de 2027. Segundo o presidente Alexandre Afrange, serão quatro unidades próprias e 19 franquias, das quais 13 da Dudalina e seis da John John. O grupo encerrou setembro com 195 pontos de venda.

Com os franqueados bancando a montagem das lojas, a Veste ganha fôlego para ampliar a rede e reduzir a dívida. O grupo prevê manter os gastos com investimentos em 6,5% da receita de 1,3 bilhão de reais. Com o plano em curso, Afrange quer manter no novo ano o ritmo de crescimento de 2026.