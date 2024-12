Dólar volta a superar os R$ 6 com ameaça de Trump

O dólar voltou a superar a marca dos R$ 6, sendo cotado a R$ 6,08 às 11h, em meio à decepção com o pacote fiscal do governo. Agora, uma nova pressão se soma: a ameaça de retaliação por parte de Donald Trump ao grupo BRICS, com a possibilidade de impor uma tarifa de 100% caso os países avancem na substituição do dólar em suas transações comerciais.

O Ibovespa abriu o mês de dezembro em queda, marcando 125 mil pontos, refletindo o clima de incertezas. No cenário doméstico, o Boletim Focus elevou as projeções de inflação e da taxa Selic, aumentando o clima de cautela.

No entanto, o avanço das commodities pode trazer algum alívio. O minério de ferro registrou alta de 1,26% na bolsa de Dalian, enquanto o petróleo também opera em terreno positivo, favorecendo as ações da Vale e Petrobras.