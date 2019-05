Dólar vai a R$ 3,96 com chance de juros subirem nos EUA no futuro

O dólar subiu 0,92% nesta quinta-feira, 2, sendo negociado, em média, a 3,96 reais, após a sinalização do Federal Reserve, o banco central americano, de que a taxa de juros do país pode subir no futuro. A notícia fez a moeda registrar valorização nos principais mercados emergentes.

“O Fed mostrou uma postura mais hawkish do que a esperada (o que significa que ele está um pouco mais duro com a política monetária), com o PIB vindo acima das expectativas e com a inflação mais baixa do que as projeções. Esse cenário permite aumento dos juros, porque não vai enfraquecer a economia. E o mercado não esperava isso”, afirmou Fernanda Consorte, economista e estrategista de câmbio da Ourinvest. Na quarta-feira, o Fed manteve a taxa de juros do país, entre 2,25% e 2,50%.