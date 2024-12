Dólar supera patamar anterior e encerra cotado a R$ 6,06

O dólar atingiu hoje um novo recorde, superando a cotação de 6 reais, registrada na sexta-feira, 29, que até então marcava o maior valor histórico. A moeda americana encerrou o pregão cotada a 6,06 reais, em um cenário de contínua valorização, impulsionada pelas crescentes incertezas fiscais no Brasil. O mercado reagiu negativamente ao pacote de ajuste fiscal apresentado pelo governo na semana passada, o que elevou o clima de desconfiança. Além disso, a ameaça de Donald Trump de impor uma tarifa de 100% sobre o Brics — bloco do qual o Brasil faz parte — caso o grupo adote alternativas ao dólar nas transações comerciais adicionou mais pressão sobre o câmbio.

O Ibovespa, principal índice da B3, também refletiu as tensões tanto internas quanto externas, encerrando o dia aos 125.500 pontos após um pregão marcado por forte volatilidade. Apesar das altas nas ações de grandes empresas como Vale e Petrobras, o índice não conseguiu se sustentar em terreno positivo. O recuo nas ações de grandes bancos foi o principal fator de peso sobre o Ibovespa. As ações da Azul também despencaram 6,90%, registrando a maior queda do dia, pressionadas pela alta do dólar, uma vez que a companhia aérea possui grande parte de suas dívidas atreladas à moeda americana.