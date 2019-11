Dólar dispara e bate os R$ 4,08 após frustração no leilão no pré-sal

O dólar disparou após o resultado frustrante do leilão da cessão onerosa. Por volta das 11h55 desta quarta-feira, 6, a moeda avançava 2,15%, chegando a 4,08 reais. O Ibovespa, principal índice acionário da bolsa brasileira, passou a operar em baixa após o certame. A baixa era de 0,40%, aos 108.287 pontos. As ações da Petrobras também caíam. Os papéis ordinários tinham queda de 0,37% e as preferenciais, de 0,17%.

Nesta manhã, a moeda americana abriu em queda, operando na casa dos 3,97 reais e passou a subir por volta das 11h, durante o leilão. Caso a moeda feche neste patamar, será o maior valor desde 21 de outubro, quando fechou em 4,13 reais.

O megaleilão do pré-sal teve duas das quatro áreas arrematadas. O consórcio Petrobras/CNODC/CNOOC ficou com o bloco de Búzios pela oferta mínima de 23,24% do excedente, sendo esta a única oferta válida. Sozinha, a estatal brasileira também levou o bloco de Itapu, pela oferta de 18,15% do excedente. Ao todo, foram arrecadados 69,9 bilhões de reais. A expectativa do governo era levar 106,5 bilhões de reais. As áreas de Sépia e Atapu não tiveram ofertas válidas.

Havia a expectativa de mais apetite dos participantes estrangeiros. Ao todo, 14 empresas estavam credenciadas para o leilão e duas desistiram antes mesmo do certame. “Há frustração em relação ao leilão, com a Petrobras levando 90% do consórcio de Búzios. Havia expectativa de maior participação de empresas estrangeiras”, disse Flavio Serrano, economista-sênior do banco Haitong.

(Com Reuters)