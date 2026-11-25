O dólar voltou a cair nesta quarta-feira, 25, e encerrou o pregão cotado a 5,81 reais, um recuo de cerca de 1,5% no dia. Foi a terceira sessão consecutiva de queda da moeda americana ante ao real depois de ter atingido as maiores cotações do ano na semana passada.

Já o Ibovespa, principal índice do mercado acionário nacional, operava em alta de 1,53% perto das 17h, avançando aos 166,5 mil pontos.

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A divulgação dos dados oficiais de inflação nos Estados Unidos, que permaneceram em patamar elevado, e do PIB, que veio acima das expectativas, reforça um cenário menos favorável para novas altas das bolsas no exterior, uma vez que torna os investimentos em renda fixa americana mais atrativos.

No Brasil, esses mesmos dados contribuem para um ambiente mais favorável ao Ibovespa, enquanto o feriado de amanhã nos EUA também abre espaço para uma maior entrada de recursos e movimentação de negócios no mercado brasileiro. “Esse conjunto de fatores ajuda a explicar a queda do dólar e dos juros futuros hoje”, comenta Marcos Bassani, estrategista de investimentos e sócio-fundador da Boa Brasil Capital.

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Matéria em atualização