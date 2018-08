O dólar subiu logo após a divulgação da pesquisa CNT/MDA desta segunda-feira mostrar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) isolado na liderança, com 37,3% das intenções de voto. Na sequência aparecem Jair Bolsonaro (PSL) com 18,3%, Marina Silva (Rede) com 5,6%, Geraldo Alckmin (PSDB), com 4,9%, Ciro Gomes (PDT), com 4,1% e Alvaro Dias (Podemos), com 2,7%. Os demais candidatos não alcançaram 1% das intenções de voto.

Logo após a divulgação da pesquisa, às 11h10, a moeda americana chegou a ser vendida por 3,9507 reais, mas depois a sua cotação foi recuando. Às 12h10, o dólar à vista subia 0,8%, a 3,9461 reais.

Outras pesquisas devem interferir no humor do mercado nesta semana. Um novo levantamento do Ibope será divulgado pela Rede Globo, possivelmente à noite no Jornal Nacional. Outra pesquisa do Datafolha é esperada para quarta-feira.

Na sexta-feira passada, predominou o clima de cautela com o cenário eleitoral no Brasil, dado o receio com a possibilidade de alta transferência de votos para Fernando Haddad (PT), vice na chapa de Lula, caso o ex-presidente tenha sua candidatura impugnada. Pesou também a expectativa em torno do debate entre presidenciáveis na RedeTV!.

A participação do candidato tucano, considerado o preferido pelo mercado, não conseguiu animar seus seguidores. O destaque do debate foi a ex-senadora Marina Silva, que surpreendeu ao confrontar a posição de Jair Bolsonaro de dizer sobre a desigualdade salarial entre homens e mulheres no mercado de trabalho.

A pesquisa foi realizada pelo instituto MDA a pedido da Confederação Nacional do Transporte (CNT). Foram ouvidas 2.002 pessoas entre os dias 15 e 19 de agosto em 137 municípios de 25 unidades da federação. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. O levantamento junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob a identificação BR-09086/2018.

(Com Estadão Conteúdo)