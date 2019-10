Dólar acelera e fecha a R$ 4,16 com perda de atratividade do real

O dólar comercial teve alta acentuada nesta terça-feira, 15, fechando no maior valor em três semanas, com investidores buscando a moeda norte-americana para proteger posições em outros mercados brasileiros. A moeda acelerou 0,89%, a 4,1653 reais na venda. Já o Ibovespa, principal índice acionário da bolsa brasileira, fechou em alta de 0,18%, a 104.489 pontos, com o avanço da cessão onerosa do Senado e dia positivo nas bolsas americanas.

A moeda local amargou o pior desempenho nos mercados globais de moedas, em meio a incertezas locais e à menor atratividade do real como moeda de rendimento. A performance mais fraca do real deu sequência a movimento similar visto desde meados da semana passada, quando o mercado fortaleceu apostas de corte da Selic depois de o Brasil ter registrado inesperada deflação em setembro.

Com o cenário inflacionário adquirindo contornos ainda mais benignos, cresce a expectativa de corte de juros, o que por tabela reduz o retorno das aplicações em real, desestimulando atração de capital para a renda fixa.

O dólar acumulou o quinto dia consecutivo de ala. Desde 9 de outubro –quando o IBGE divulgou inesperada deflação no Brasil em setembro–, o real se desvalorizou 0,89% ante o dólar (até dia 14), enquanto o índice MSCI para moedas emergentes subiu 0,69% no mesmo período.

“O ciclo de cortes de juros no Brasil é um risco de primeira ordem à força do real”, disseram em nota Kamakshya Trivedi e Davide Crosilla, estrategistas do Goldman Sachs.

Segundo Mauriciano Cavalcante, gerente de câmbio da Ourominas, também pode ter pesado na alta do dólar a crise no PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Nesta terça-feira, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do presidente da legenda, Luciano Bivar. A crise entre Bolsonaro e Bivar tem aumentado a cada dia, com o presidente pedindo a abertura de contas do partido. “Essa briga interna entre o presidente e seu partido, acaba estressando o mercado e deixando os investidores mais receosos”, afirmou.

Ibovespa

A leve alta na bolsa brasileira tem como base o cenário de desconfiança com as negociações de China e Estados Unidos. Porém, a trajetória positiva dos mercados americanos (o S&P 500 em alta de 1% e o Dow Jones subindo 0,89%) em temporada de balanços, e o avanço da cessão onerosa no Senado seguraram a bolsa no positivo. A divisão dos recursos do pré-sal é apontada como fundamental para que os senadores deem andamento na reforma da Previdência, que deve ser votada em segundo turno na próxima semana. Também na próxima semana, começam os balanços das empresas brasileiras.

Em nota, o BTG Pactual afirmou que ainda há muitas dúvidas sobre o acordo entre EUA e China e, ao que tudo indica, os níveis de volatilidade devem continuar elevados.

(Com Reuters)