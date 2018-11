José Salim Mattar Júnior, o quarto maior doador individual de campanha nas eleições de 2018, irá comandar a secretaria responsável por todas as privatizações do próximo governo. Entre os candidatos agraciados com os recursos de Mattar, está Onyx Lorenzoni (DEM-RS), que será o ministro-chefe da Casa Civil. Mattar, dono da rede de alugueis de veículos Localiza, doou, no total, 2,92 milhões de reais para 28 candidatos.

O empresário aceitou o convite feito pelo futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, para assumir a Secretaria Geral de Desestatização e Desimobilização. Será essa a pasta responsável por levantar mais de 500 bilhões de reais com a venda de empresas estatais durante o governo de Jair Bolsonaro. O trabalho é estratégico. A venda desses ativos é uma das saídas encontradas por Guedes para cobrir o rombo fiscal do país.

Chama a atenção a doação de 100 mil reais para Lorenzoni, futuro ministro-chefe da Casa Civil. Ao todo, Lorenzoni recebeu 663 mil reais de doadores individuais, além da fatia de 1 milhão de reais do fundo partidário do Democratas. Mattar foi o terceiro maior financiador da campanha de Lorenzoni, que foi eleito deputado federal. Ele também doou para o filho do político, Rodrigo Marques Lorenzoni (DEM-RS), que concorreu para deputado estadual. Ele não foi eleito.

Entre outros candidatos que receberam recursos de Mattar, estão Kim Kataguiri (DEM-SP), Arthur “Mamãe Falei” do Val (DEM-SP), com 50 mil reais cada, e Marcel Van Hattem (Novo-RS), com 100 mil reais. Mattar foi o maior doador da campanha do governador eleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que recebeu 700 mil reais. Foram 9 candidatos do Novo a receber recursos do empresário.

Raposas do Congresso também captaram recursos com Mattar. Rodrigo Maia (DEM-RJ), atual presidente da Câmara dos Deputados, utilizou 200 mil reais para se reeleger. Ricardo Ferraço (PSDB-ES), que concorria a reeleição ao Senado, não fez valer outros 200 mil reais doados pelo empresário. O mesmo destino teve Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), que não reelegeu ao Senado, mesmo com os 200 mil reais de Mattar.

Mattar é fundador e presidente do Conselho da Localiza, uma das maiores locadoras de veículos do país. O empresário, dono de um império que vale 18 bilhões de reais, já há algum tempo está envolvido na política. Em 2014, realizou doações de campanha que somaram 1,75 milhão de reais. À época, os recursos foram destinados para as campanhas de Carlos Melles e Gustavo Correa, do Democratas, Cássio Cunha Lima, do PSDB, e Marcel Van Hattem, que estava no PP naquele momento.

O empresário é membro do Instituto Millenium, organização criada por Guedes e outros economistas para promover o liberalismo, e do Instituto Liberal. Suas associações demonstram que o empresário tem fortes convicções liberais. Ele também foi um dos fundadores do Instituto de Formação de Líderes (IFL).