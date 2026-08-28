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Economia

Do grão ao combustível: 3tentos entra na produção de etanol

Empresa amplia sua atuação sem perder de vista a relação construída com o produtor rural

Por Ernesto Yoshida 28 ago 2026, 05h30
Unidade em Vera (MT): o complexo processa soja e produz biodiesel
Unidade em Vera (MT): o complexo processa soja e produz biodiesel (./Divulgação)
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A próxima fronteira da 3tentos começa no milho. Em maio deste ano, a companhia inaugurou sua primeira usina de etanol em Porto Alegre do Norte, no Vale do Araguaia mato-grossense, e já prepara uma segunda unidade, em Redenção, no sul do Pará. Mais que um novo produto, o movimento estende a novas culturas uma fórmula que vem dando certo há três décadas: apoiar o agricultor, fornecer insumos, receber a produção e agregar valor ao grão. Os números mostram o acerto da estratégia. A 3tentos encerrou 2025 com receita líquida de 15,9 bilhões de reais e lucro líquido de 816 milhões — e alcançou, pelo segundo ano seguido, o topo do setor de agronegócio no ranking TOP30. A companhia, criada pela família Dumoncel em 1995, em Santa Bárbara do Sul (RS), construiu sua trajetória acompanhando diferentes etapas da cadeia agrícola. Primeiro vieram sementes, fertilizantes e defensivos, além de operações de troca, em que insumos são pagos com parte da colheita. A partir de 2013, iniciou a industrialização da soja, com farelo, óleo e biodiesel, formando um tripé de insumos, grãos e indústria. “A força da 3tentos é esse ecossistema integrado que montamos”, afirma João Marcelo Dumoncel, presidente da empresa.

João Dumoncel: “A nossa força é o sistema integrado que montamos”
João Dumoncel: “A nossa força é o sistema integrado que montamos” (./Divulgação)

A capilaridade é parte central do modelo de negócios. A 3tentos se relaciona com 25 000 produtores e já soma 81 lojas, com a meta de chegar a 100 até 2030. Presente no Rio Grande do Sul e em Mato Grosso, a companhia avança agora para Goiás, Pará, Tocantins e Minas Gerais. Cada nova região recebe também uma estrutura de pesquisa e desenvolvimento para adaptar produtos às condições locais. Para o economista Antônio da Luz, da consultoria Agromoney, um dos diferenciais da 3tentos está na maneira como cresceu: em vez de se concentrar em uma etapa de uma cadeia fragmentada, avançou para novas atividades — da distribuição de insumos à comercialização de grãos, aos serviços financeiros e à indústria. A origem da empresa no campo ajuda: seus dirigentes conhecem os prazos e a dinâmica de negociação dos produtores. Há, porém, um risco externo, segundo o economista: juros altos e crédito restrito encarecem investimentos e tornam a robustez do caixa mais importante — algo que pesa numa companhia que abre lojas e amplia a indústria ao mesmo tempo. “O maior risco que vejo para a 3tentos é o cenário macroeconômico”, afirma Da Luz.

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A profissionalização acompanha esse crescimento. Criada como empresa familiar, a 3tentos reforçou processos e estruturas de governança após a abertura de capital, em 2021. No ecossistema do grupo, o braço financeiro TentosCap ampliou a oferta de serviços financeiros ao produtor. A próxima etapa será medida sobretudo pela execução: amadurecer as lojas abertas nos últimos anos, integrar novos mercados e transformar os investimentos industriais em crescimento rentável — sem perder a relação com o produtor que esteve na origem do negócio.

Publicado em VEJA, agosto de 2026, edição VEJA Negócios nº 29

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