Disney substitui Bob Iger por Susan Arnold na presidência do Conselho

Após um ciclo virtuoso à frente da Walt Disney Company, nos Estados Unidos, Bob Iger deixará a empresa ao fim de 2021. No ano passado, Iger já havia passado o cetro de CEO para Bob Chapek. Na quinta-feira, um comunicado à imprensa revelou que Susan Arnold o substituirá na presidência do Conselho. Será a primeira mulher no cargo em 98 anos.

Executiva com ampla experiência no mercado de consumo, Arnold estava no Carlyle Group, onde atuou de 2013 a 2021. Anteriormente, ela assumiu vários cargos importantes na Procter & Gamble, de 2002 a 2009. Também foi diretora do McDonald’s, de 2008 a 2016, e da NBTY, de 2013 a 2017. Ela é membro do conselho da Disney há 14 anos e atua como diretora independente desde 2018.

“Ao assumir esta nova função como presidente do conselho, espero continuar a servir aos interesses de longo prazo dos acionistas da Disney e trabalhar em estreita colaboração com o CEO Bob Chapek enquanto ele desenvolve o legado de um século de excelência criativa e inovação”, disse Arnold por meio de um comunicado.

Durante sua gestão como CEO da Disney, de 2005 a 2020, Iger comprou a Pixar (2006), Marvel (2009), Lucasfilm (2012) e 21st Century Fox (2019). Foi sob sua gestão que foram lançados filmes de sucesso no mundo inteiro, como Frozen e Frozen 2 da Disney, e Vingadores: Ultimato e Pantera Negra, da Marvel. Também foi sob seu comando que nasceram os serviços de streaming Disney +, em 2019, e ESPN +, em 2018.

“Susan é uma executiva incrivelmente estimada, cuja riqueza de experiência, integridade inabalável e opinião especializada têm sido inestimáveis para a empresa desde que ela ingressou no Conselho em 2007”, disse Iger, por meio de um comunicado. “Tendo atuado recentemente como Diretora Principal independente, Susan é a escolha perfeita para Presidente do Conselho e estou confiante de que a Empresa está bem posicionada para o sucesso contínuo sob sua orientação e liderança.”