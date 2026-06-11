Diretor deixa Google em protesto contra acordo de IA com o Pentágono

Um dos principais responsáveis pela segurança da plataforma Android pediu demissão do Google após a empresa fechar um acordo que permite ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos utilizar seus modelos de inteligência artificial em atividades classificadas.

A saída de René Mayrhofer expõe uma crescente tensão dentro da companhia sobre o uso militar da IA e reforça críticas de funcionários que veem uma mudança profunda na postura ética adotada pelo Google nos últimos anos.

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Mayrhofer, que ocupava o cargo de diretor de segurança da plataforma Android, comunicou sua decisão em uma carta interna intitulada “A gestão do Google perdeu sua bússola moral”. No texto, posteriormente divulgado por ele próprio, o executivo afirma que a permanência na empresa se tornou “inevitavelmente impossível” após o contrato firmado com o Pentágono.

Segundo o executivo, o Google passou a apoiar iniciativas incompatíveis com os valores que o atraíram para a empresa em 2017. Ele também criticou o que considera falta de transparência da liderança em decisões estratégicas envolvendo inteligência artificial e defesa.

Contrato reacende debate sobre uso militar da inteligência artificial

A controvérsia gira em torno de um acordo assinado em abril entre o Google e o Departamento de Defesa dos EUA. O contrato autoriza o uso dos modelos de IA da companhia em trabalhos classificados e para “qualquer finalidade governamental legal”, incluindo planejamento de operações militares e atividades de inteligência.

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O Google sustenta que mantém restrições ao uso da tecnologia em sistemas de vigilância em massa doméstica e em armas autônomas sem supervisão humana adequada. A empresa afirma que a parceria faz parte do esforço para apoiar a segurança nacional de países democráticos.

Críticos, porém, argumentam que as salvaguardas são insuficientes. Documentos analisados por veículos de imprensa indicam que o contrato não concede ao Google poder para vetar decisões operacionais do governo americano sobre a utilização dos modelos de IA.

Mudança marca ruptura com posição adotada após escândalo de 2018

O episódio representa mais um capítulo da transformação da estratégia do Google em relação ao setor de defesa.

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Em 2018, a empresa enfrentou uma revolta interna após a revelação de sua participação no Projeto Maven, iniciativa do Pentágono que utilizava inteligência artificial para analisar imagens captadas por drones militares. Na época, milhares de funcionários protestaram e o Google decidiu não renovar o contrato. Como resposta, a companhia publicou princípios de IA que proibiam explicitamente o desenvolvimento de tecnologias voltadas para armas e sistemas de vigilância.

Essa postura começou a mudar em 2025. O Google revisou suas diretrizes de inteligência artificial e retirou do documento as proibições explícitas relacionadas a armas e vigilância, aproximando-se da posição adotada por outras gigantes do setor, como OpenAI e Meta.

Resistência interna perde força

A assinatura do contrato com o Pentágono provocou nova onda de protestos dentro da empresa. Mais de 600 funcionários assinaram uma carta pedindo ao CEO, Sundar Pichai, que impedisse o uso dos sistemas da companhia em operações militares classificadas. Os signatários alertaram para riscos relacionados à vigilância em massa e ao desenvolvimento de armamentos autônomos.

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Apesar da mobilização, especialistas observam que a influência dos funcionários sobre as decisões estratégicas do Google é menor hoje do que era há oito anos. Mudanças na cultura corporativa, demissões em massa no setor de tecnologia e a corrida pela liderança em inteligência artificial reduziram a capacidade de pressão dos trabalhadores.

Corrida da IA aproxima Big Tech do setor de defesa

O caso do Google não é isolado. Nos últimos meses, empresas de ponta da indústria de IA intensificaram relações com órgãos de defesa dos Estados Unidos. OpenAI, xAI e outras desenvolvedoras também anunciaram acordos ou negociações com o governo americano, provocando debates semelhantes sobre limites éticos para a tecnologia.

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A própria OpenAI enfrentou uma renúncia de alto escalão após fechar um contrato com o Pentágono. O movimento sugere que o setor vive uma disputa crescente entre oportunidades comerciais bilionárias e preocupações relacionadas ao uso militar da inteligência artificial.

Para Mayrhofer, a decisão de deixar o Google foi uma questão de princípio. Em sua carta de despedida, o executivo afirmou ser pacifista e declarou que não pretende participar de projetos que possam contribuir para ações militares ofensivas. Ele permanecerá formalmente na empresa até agosto, mas anunciou que deixará imediatamente qualquer trabalho relacionado aos sistemas de IA abrangidos pelo acordo com o Pentágono.