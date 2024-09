‘Dinheiro esquecido’: uma única pessoa tem R$ 11,2 milhões para resgatar

O Sistema de Valores a Receber do Banco Central ainda contabiliza um total de 8,6 bilhões de reais não resgatados por empresas ou pessoas físicas. Nesta última semana, a instituição financeira informou que um indivíduo tem 11,2 milhões de reais “esquecidos” no monte. O valor é o maior entre os 6,6 bilhões de reais disponíveis para serem recuperados por 41,9 milhões de pessoas físicas.

Em relação às empresas, o valor total a ser resgatado é de 1,97 bilhão de reais por 3,6 milhões de pessoas jurídicas. O máximo que uma única companhia tem para recuperar é 30,4 milhões de reais. Segundo o BC, caso o “dinheiro esquecido” não seja resgatado, os montantes serão utilizados pelo governo como medida compensatória da desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia neste ano – a reoneração gradual começa a partir do ano que vem. Os consumidores e as empresas têm 30 dias para reaver o seu dinheiro.

De acordo com dados do Banco Central, 63% (32,9 milhões de brasileiros) do total de indivíduos ou instituições que possuem dinheiro no sistema têm menos de 10 reais a receber. Outros 25,3% (13,2 milhões) podem retirar entre 10,01 e 100 reais. Já para 9,9% (5,2 milhões), o valor esquecido varia entre 100,01 e mil reais. Apenas 1,8% (931.874 pessoas) desse grupo pode sacar mais de mil reais.