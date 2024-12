Desidratação do pacote fiscal volta a elevar câmbio acima de R$ 6

O Ibovespa, principal índice da B3, opera em queda, aos 125,5 mil pontos, enquanto o dólar sobe. Às 12h55, a moeda americana era cotada a R$ 6,05. A agenda econômica do dia é esvaziada, mas o pacote fiscal continua sendo um fator de pressão sobre o mercado acionário e o câmbio.

Ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou ser “plenamente possível” a votação das medidas fiscais ainda este ano, embora o prazo seja curto com a proximidade do recesso. Além disso, há sinais crescentes de que partes do pacote poderão ser desidratadas.

No cenário doméstico, a inflação medida pelo Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) avançou 1,14% em dezembro, após alta de 1,45% em novembro, aumentando o risco de desancoragem dos preços.

No exterior, as bolsas europeias operam em alta, impulsionadas pelo corte de juros do Banco Central Europeu. Nos Estados Unidos, no entanto, os principais índices registram perdas, refletindo a incerteza gerada pelos novos dados de inflação, que levantam dúvidas sobre a trajetória de cortes de juros pelo Federal Reserve.

