Desenrola soma mais de R$ 2 bilhões em dívidas renegociadas em plataforma

A plataforma do Desenrola Brasil, lançada em outubro, já foi base para a renegociação de 2,1 bilhões de reais em dívidas, informou nesta segunda-feira, 6, o Ministério da Fazenda. Segundo o levantamento, até o dia 2 de novembro, o montante das dívidas foi negociado por 262 milhões de reais, um desconto médio de 74%.

A plataforma é voltada a pessoas com renda mensal de até dois salários mínimos (2.640 reais) ou estejam inscritas no CadÚnico, banco de dados usados em programas sociais do governo. Nesta fase do programa, que vai até dezembro, é possível negociar dívidas de até 5 mil reais para pagamento à vista ou em até 60 meses, com juros de 1,99% ao mês. Essa etapa conta com garantia do Fundo Garantidor de Crédito, do Tesouro Federal.

Na plataforma, podem ser negociadas dívidas bancárias – como cartão de crédito ­– e contas atrasadas de outros setores, como eletricidade, água e saneamento e comércio varejista. Após a renegociação efetuada pelo beneficiário, a entidade operadora realiza o pagamento perante os credores, que, após o recebimento, têm até 5 dias para desnegativar o nome dos clientes junto aos bureaus de crédito.São elegíveis para renegociação as dívidas que foram negativadas entre os anos de 2019 e 2022.

Os resultados da plataforma se somam à etapa do Desenrola de renegociação com as instituições financeiras – Faixa 2 –, que acumula um total de 20,5 bilhões de reais renegociados entre julho e outubro deste ano. No período, a iniciativa possibilitou a negociação de 2,8 milhões de contratos, beneficiando 2,2 milhões de clientes bancários.