‘Desenrola’ será implementado em julho e pode limpar 30 milhões de CPFs

Além do anúncio do programa para conceder desconto no preço de carros e caminhões, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, oficializou o lançamento do Desenrola, medida de renegociação de dívidas e uma das promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A medida provisória que institui o programa foi assinada nesta segunda-feira, 5, e a implementação do programa deve ocorrer em julho.

O programa de renegociação incluirá apenas dívidas inscritas até 31 de dezembro de 2022. O governo oferecerá garantias do Tesouro para renegociar débitos de famílias com renda de até dois salários mínimos e dívida até 5 mil reais. Segundo Haddad, o programa tem potencial de atingir 30 milhões de pessoas que estão com CPFs negativados. A inadimplência é uma das principais preocupações da área econômica do governo.

De acordo com o ministro, o governo criará uma plataforma eletrônica para que empresas que não receberam pagamentos possam apresentar nele os débitos com descontos. Os devedores poderão então usar a plataforma para ver as ofertas. Para participar do programa, o governo colocou como condição que as dívidas de até 100 reais devam ser perdoadas. Nas contas do ministro, só esse perdão das dívidas de até 100 reais deve regularizar o CPF de 1,5 milhão de brasileiros.

