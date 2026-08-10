Desenrola para adimplentes: veja quem pode renegociar com juros de 1,99%

O novo Desenrola para adimplentes começa nesta segunda-feira, 10. A medida permite a renegociação de dívidas de trabalhadores informais que ainda estão pagando seus empréstimos, mas enfrentam taxas de juros elevadas.

O programa permite renegociar até 15 mil reais em dívidas sem garantia, com taxa máxima de 1,99% ao mês. O percentual fica bem abaixo da média praticada atualmente no crédito pessoal, que chega a cerca de 7% ao mês. Para ter acesso ao programa, o consumidor precisa cumprir uma série de critérios:

Ser trabalhador informal;

Ter empréstimos pessoais sem garantia;

Ter quitado pelo menos quatro parcelas do contrato;

Estar com os pagamentos em dia ou com atraso de até 90 dias.

Segundo a avaliação do governo, esse era o único grupo que ainda não contava com uma alternativa específica diante das elevadas taxas praticadas no mercado de crédito.

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Trabalhadores com carteira assinada, idosos e servidores públicos já têm acesso a linhas de crédito consignado, com juros mais baixos. Já as pessoas com dívidas vencidas há mais de 90 dias foram contempladas pelo Desenrola 2.0.

De onde virá o dinheiro para apoiar o Desenrola para adimplentes?

A redução da taxa de juros oferecida pelo programa será viabilizada pelo Fundo de Garantia de Operações (FGO), mantido com recursos do governo federal. Para esta fase do programa, a União disponibilizará cerca de 3 bilhões de reais.

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A adesão ao programa será facultativa para cada instituição financeira. A expectativa é de que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil participem, já que ambos são controlados pelo governo federal. Os bancos privados, por sua vez, ainda devem se manifestar sobre a adesão.

A renegociação das dívidas pelo Desenrola para adimplentes deverá ser feita diretamente com a instituição financeira. Já quem possui dívidas vencidas há mais de 90 dias deve procurar as condições oferecidas pelo Desenrola 2.0.