Desastres naturais causam, em média, US$ 226 bi em perdas por ano

Esta década nem chegou à metade, mas já deixou claro o agravamento das mudanças climáticas – e dos prejuízos causados. De 2021 a 2023, o mundo registrou, em média, 406 desastres naturais de grandes proporções por ano. O número é 29% maior que a média do período de 2011 a 2013. Eventos relacionados ao clima, como enchentes e secas, respondem por 86% dos casos. Terremotos, tsunâmis e outros fenômenos geológicos ficam com o resto. Os desastres naturais já causam, em média, 226 bilhões de dólares em perdas por ano, 9% mais que no início da década passada, segundo o Centro de Pesquisa Epidemiológica de Desastres, mantido pela Organização Mundial da Saúde e pela Universidade de Lovania, na Bélgica

Com reportagem de Camila Pati

Publicado em VEJA, setembro de 2024, edição VEJA Negócios nº 6