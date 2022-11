Depois de Twitter e Meta, Amazon também planeja demissões em massa

Os dias de ouro das big techs estão cada vez mais distante. Depois de anúncios de cortes massivos no Twitter e na Meta, controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp, os demissões devem chegar à gigante de varejo Amazon. Segundo informações da Bloomberg, a empresa planeja cortar cerca de 10.000 empregos. Caso se confirme, esse será o maior ajuste da empresa de comércio eletrônico, que vem se preparando para o crescimento mais lento da economia global, inclusive com o risco de recessão no retrovisor.

Segundo reportagem da Bloomberg, as demissões, podem começar já nesta semana e provavelmente terão como alvo o grupo de dispositivos da Amazon, responsável pelos alto-falantes inteligentes Echo e a assistente digital Alexa, bem como as divisões de varejo e recursos humanos da companhia.

O CEO Andy Jassy prometeu agilizar as operações em meio à desaceleração do crescimento das vendas e à incerteza econômica. No mês passado, a empresa com sede em Seattle previu que o período de vendas de fim de ano seria o mais lento de sua história, assustando Wall Street e afundando as ações.

A maior varejista online do mundo passou grande parte deste ano se ajustando a uma forte desaceleração no crescimento do comércio eletrônico, à medida que os compradores retomaram os hábitos pré-pandemia da Covid-19. Entre as decisões do ano, a empresa atrasou a abertura de armazéns e congelou as contratações em seu grupo de varejo, antes de ampliar o congelamento em todos os grupos corporativos da empresa. Nas últimas semanas, Jassy acentuou seu foco em encontrar cortes entre negócios experimentais e não lucrativos. A empresa fechou equipes que trabalhavam em um serviço de telessaúde, um robô de entrega e um dispositivo de videochamada infantil, entre outros projetos.

Até o fim de setembro, a Amazon empregava 1,54 milhão de pessoas, a grande maioria dos quais são funcionários horistas que embalam e enviam itens em armazéns. A força de trabalho corporativa da Amazon está concentrada em sua sede em Seattle, um campus em expansão na área de Washington, bem como na área da baía de São Francisco, Los Angeles, Austin, Texas e Boston.

O grupo de dispositivos e serviços da Amazon, que fabrica seus eletrônicos de consumo e a Alexa, é particularmente vulnerável ao downsizing após anos de expansão frenética. Os dispositivos ativados por voz do grupo tiveram vendas fortes, mas não evoluíram para ser uma fonte de compras obrigatória como seus inventores imaginaram. Alto-falantes inteligentes geralmente acabam nos armários dos consumidores.

A Amazon demitiu milhares para sobreviver ao colapso das companhias digitais nos anos 2000. Desde então, a empresa passou por períodos ocasionais de austeridade amplamente autoimposta para combater o inchaço corporativo, às vezes interrompendo a contratação por meses nas grandes equipes.

