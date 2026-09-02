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Dell eleva previsão de receita para US$ 192 bilhões com avanço da IA

Fabricante espera triplicar as vendas anuais de servidores voltados à tecnologia após registrar números recordes no segundo trimestre

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 10h34
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A Dell recebeu US$ 60,9 bilhões em encomendas de servidores de IA durante o trimestre. (Reuters/VEJA)
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Dell eleva previsão de receita para US$ 192 bilhões com avanço da IA Priorizar nos meus resultados Google

A Dell elevou a previsão de receita para o ano fiscal de 2027 de US$ 167 bilhões para US$ 192 bilhões, impulsionada pelo crescimento da procura por servidores usados no desenvolvimento e na operação de sistemas de inteligência artificial. A fabricante também aumentou de US$ 60 bilhões para US$ 74 bilhões a estimativa de vendas desses equipamentos no período.

O ano fiscal da Dell termina em janeiro de 2027. Caso a projeção se confirme, a receita total da companhia crescerá 69% na comparação anual, enquanto as vendas de servidores otimizados para IA serão três vezes maiores.

A revisão ocorreu após a empresa registrar receita recorde de US$ 47 bilhões no segundo trimestre fiscal, encerrado em 31 de julho. O resultado representa uma alta de 58% sobre o mesmo período do ano anterior e ficou acima dos US$ 44,92 bilhões esperados, em média, por analistas consultados pela LSEG.

O lucro ajustado foi de US$ 7,04 por ação, também superior à estimativa de US$ 4,91 do mercado. Após a divulgação do balanço, as ações da Dell avançaram cerca de 10% nas negociações posteriores ao fechamento das bolsas americanas.

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O principal motor do resultado foi a divisão de infraestrutura, que reúne servidores, equipamentos de rede e sistemas de armazenamento de dados. A receita da área cresceu 89% e chegou a US$ 31,8 bilhões. Dentro desse segmento, as vendas de servidores otimizados para IA dobraram e alcançaram US$ 16,4 bilhões.

A Dell recebeu US$ 60,9 bilhões em encomendas de servidores de IA durante o trimestre. A carteira de pedidos ainda não entregues, conhecida no mercado como backlog, encerrou o período em US$ 95 bilhões. O volume indica quanto a empresa já vendeu, mas ainda precisa produzir ou entregar aos clientes.

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O crescimento também alcançou outras áreas. A receita com servidores tradicionais e equipamentos de rede subiu 122%, para US$ 10,5 bilhões, enquanto a venda de sistemas de armazenamento avançou 26%, para US$ 4,9 bilhões. A divisão de computadores e soluções para clientes faturou US$ 15 bilhões, alta de 20%.

Para o terceiro trimestre fiscal, a fabricante prevê receita de US$ 49 bilhões e lucro ajustado de US$ 6,50 por ação. As duas projeções superam as estimativas dos analistas, de US$ 41,42 bilhões e US$ 4,48 por ação, respectivamente.

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A empresa também aumentou de US$ 17,90 para US$ 25,50 sua previsão de lucro ajustado por ação para o ano. Segundo a Dell, a demanda crescente por infraestrutura de inteligência artificial sustenta a revisão das projeções, embora os resultados efetivos ainda dependam da entrega dos equipamentos encomendados e das condições do mercado de tecnologia.

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