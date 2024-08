Déficit da balança comercial dos EUA recua 2,3% em junho

Em junho, a balança comercial dos Estados Unidos registrou um déficit de 73,11 bilhões de dólares, o que representa um recuo de 2,5% na comparação com o mês de maio. Os números foram divulgados nesta terça-feira, 6, pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Analistas previa um saldo negativo levemente superior 72,5 bilhões de dólares.

As exportações dos EUA subiram 1,5% na comparação mensal de junho, a 265,94 bilhões de dólares, enquanto as importações avançaram 0,6% no período, a 339,05 bilhões de dólares.