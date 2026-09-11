Decolar acelera venda de passagens com inteligência artificial

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A Decolar revoluciona suas vendas com a inteligência artificial Sofia, que já responde por 7% do total, quase igualando o desempenho das lojas físicas (10%). A empresa também expande seu mercado oferecendo uma plataforma para parceiros, permitindo que outras marcas vendam passagens e pacotes, ampliando seu alcance e faturamento.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Na travel tech Decolar, a inteligência artificial já rivaliza com as lojas físicas. Sofia, a assistente virtual da companhia, responde por 7% das vendas, enquanto as unidades físicas representam em torno de 10%. “Sofia já é quase tão importante quanto as lojas para nós”, afirma o VP global de parcerias Marcelo Grether. A maioria dos negócios é fechada no site e no aplicativo da Decolar.

A Decolar vem ampliando sua presença no mercado de turismo por meio de uma plataforma que permite a empresas de diferentes setores oferecer passagens, hotéis e pacotes aos próprios clientes. Embora a transação seja realizada no ambiente de cada marca, a tecnologia, o catálogo de produtos e a operação são fornecidos pela Decolar. Com isso, a companhia passa a ganhar também com as viagens vendidas por parceiros.