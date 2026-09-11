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Decolar acelera venda de passagens com inteligência artificial

Vendas de passagens pela ferramenta Sofia já se equipara às de lojas físicas

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 10h30 | Atualizado em 11 set 2026, 14h55
Homem branco de óculos, camisa social clara e calça cáqui, sentado em um banco alto, sorrindo para a câmera em um ambiente de escritório moderno com plantas e móveis de madeira
Marcelo Grether, Chief Travel Partners Officer da Despegar  (Divulgação/Divulgação)
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Na travel tech Decolar, a inteligência artificial já rivaliza com as lojas físicas. Sofia, a assistente virtual da companhia, responde por 7% das vendas, enquanto as unidades físicas representam em torno de 10%. “Sofia já é quase tão importante quanto as lojas para nós”, afirma o VP global de parcerias Marcelo Grether. A maioria dos negócios é fechada no site e no aplicativo da Decolar.

A Decolar vem ampliando sua presença no mercado de turismo por meio de uma plataforma que permite a empresas de diferentes setores oferecer passagens, hotéis e pacotes aos próprios clientes. Embora a transação seja realizada no ambiente de cada marca, a tecnologia, o catálogo de produtos e a operação são fornecidos pela Decolar. Com isso, a companhia passa a ganhar também com as viagens vendidas por parceiros.

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