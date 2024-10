Decepção com estímulos na China derruba ações da Vale

O Ibovespa, principal índice da B3, opera em forte queda nesta quinta-feira, 17, pressionado pela desvalorização de quase 2% nas ações da Vale. O movimento reflete a queda acentuada nos preços do minério de ferro, impulsionada pela decepção dos investidores com os estímulos econômicos da China.

No Brasil, o mercado segue atento aos riscos fiscais e à aguardada promessa de corte de gastos. No cenário externo, as bolsas internacionais registram ganhos após o Banco Central Europeu reduzir os juros, sugerindo uma desaceleração da inflação na zona do euro.

Além disso, dados positivos da economia americana reforçam a percepção de um “pouso suave”. As vendas no varejo subiram 0,4% em setembro, superando expectativas, enquanto os pedidos de auxílio-desemprego caíram para 241 mil na semana encerrada em 12 de outubro. Com a economia dos EUA mostrando resiliência, o dólar ganha força, sendo cotado a R$ 5,67 às 11h15.