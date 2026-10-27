Custo total de subvenção a combustíveis este ano pode passar de R$ 56 bilhões

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O custo com subsídios e desonerações de impostos federais sobre combustíveis pode ultrapassar R$ 56 bilhões em 2026. Medidas já consumiram ou prometeram R$ 41 bilhões até setembro. Com a recente prorrogação do subsídio do diesel por 30 dias, a conta total para os cofres públicos pode atingir R$ 56,7 bilhões até o final de novembro.

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O custo com pagamento de subsídios e redução ou isenção de impostos federais sobre combustíveis pode passar de 56 bilhões de reais em 2026. Até final de setembro, segundo o Ministério do Planejamento, já haviam sido consumidos ou prometidos 41 bilhões de reais em medidas para conter a alta de gasolina, etanol e diesel. Perto de 31 bilhões de reais se referiam a créditos extraordinários no orçamento para custear os subsídios. Outros 10 bilhões de reais representavam renúncia de arrecadação.

Em 9 de outubro, a apenas dezesseis dias da votação de segundo turno, o governo federal anunciou a ampliação de benefícios, com um impacto fiscal adicional de 5,2 bilhões de reais em 30 dias.

A decisão, anunciada nesta terça-feira, 27, de prorrogar por mais 30 dias o subsídio de 2,12 reais por litro de diesel deve custar mais 10,5 bilhões de reais. Com isso, até o final de novembro, uma soma não oficial da conta para os cofres públicos dos subsídios e desonerações aos combustíveis pode chegar a 56,7 bilhões de reais.