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Economia

Custo total de subvenção a combustíveis este ano pode passar de R$ 56 bilhões

Com a nova prorrogação do subsídio ao diesel, custo previsto de benefícios e desonerações sobre combustíveis vai aumentar

Por Redação 27 out 2026, 14h04
Diesel
 (Veja/Divulgação)
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Custo total de subvenção a combustíveis este ano pode passar de R$ 56 bilhões Priorize VEJA no Google

O custo com pagamento de subsídios e redução ou isenção de impostos federais sobre combustíveis pode passar de 56 bilhões de reais em 2026. Até final de setembro, segundo o Ministério do Planejamento, já haviam sido consumidos ou prometidos 41 bilhões de reais em medidas para conter a alta de gasolina, etanol e diesel. Perto de 31 bilhões de reais se referiam a créditos extraordinários no orçamento para custear os subsídios. Outros 10 bilhões de reais representavam renúncia de arrecadação.

Em 9 de outubro, a apenas dezesseis dias da votação de segundo turno, o governo federal anunciou a ampliação de benefícios, com um impacto fiscal adicional de 5,2 bilhões de reais em 30 dias.

A decisão, anunciada nesta terça-feira, 27, de prorrogar por mais 30 dias o subsídio de 2,12 reais por litro de diesel deve custar mais 10,5 bilhões de reais. Com isso, até o final de novembro, uma soma não oficial da conta para os cofres públicos dos subsídios e desonerações aos combustíveis pode chegar a 56,7 bilhões de reais.

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Arrecadação
Diesel
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