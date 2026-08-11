CSN pode iniciar negociações para elevar ofertas pela Cimentos

A CSN pode abrir novas rodadas de negociação com os interessados na compra da CSN Cimentos para tentar elevar as propostas recebidas. As ofertas vinculantes superaram R$ 10 bilhões, mas ficaram abaixo dos R$ 15 bilhões desejados pelo empresário Benjamin Steinbruch.

A próxima etapa não representaria necessariamente uma reabertura formal do processo. A companhia pode negociar separadamente com os candidatos ou solicitar uma rodada de ofertas finais, conhecida no mercado como “best and final offer”, antes de escolher o comprador.

Na mesa estão a chinesa Huaxin, o consórcio formado pela Votorantim Cimentos e pela italiana Cementir e a Polimix. A CSN informou ao mercado apenas que recebeu propostas vinculantes e começou a analisá-las, sem revelar os participantes, os valores ou estabelecer prazo para a definição do vencedor.

A diferença entre os valores oferecidos e o preço pretendido é especialmente relevante para a CSN. Como as propostas consideram também o endividamento carregado pela cimenteira, uma parcela inicial do valor da operação é absorvida pela dívida do ativo. A partir desse patamar, cada bilhão adicional tende a aumentar o caixa líquido que poderá ser usado pela controladora em sua desalavancagem, embora o resultado final ainda dependa de impostos e dos ajustes previstos no contrato.

Continua após a publicidade

Os R$ 15 bilhões pretendidos representam cerca de 10,7 vezes o Ebitda de R$ 1,4 bilhão gerado pela CSN Cimentos nos 12 meses encerrados em março. Uma oferta de R$ 10 bilhões, por sua vez, corresponde a aproximadamente 7,1 vezes o resultado operacional. É nesse intervalo que a CSN tentará extrair mais valor dos compradores.

A companhia tem urgência em fechar uma operação robusta. A Fitch estima que a dívida ajustada do grupo supera R$ 60 bilhões e prevê fluxo de caixa livre negativo nos próximos três anos. A venda da CSN Cimentos tornou-se, assim, uma das principais peças do plano de Steinbruch para reduzir a alavancagem e aliviar o custo financeiro do conglomerado.