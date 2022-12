Criação de empregos nos Estados Unidos surpreende e assusta mercado

Divulgado na manhã desta sexta-feira, 2, o relatório de emprego dos Estados Unidos, mais conhecido como Payroll, apontou para 263 mil vagas criadas em novembro, acima das 200 mil esperadas pelos economistas da Bloomberg. Apesar de o número ser inferior aos 284 mil do mês anterior, os números mostram um mercado de trabalho ainda aquecido, o que mantém as expectativas sobre o aperto da política monetária pelo Federal Reserve Bank.

Os dados divulgados pela Secretaria de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos (BLS, na sigla em inglês) mostram ainda que o índice de desemprego se manteve em 3,7%, mesmo patamar do mês anterior e em linha com a expectativa dos analistas econômicos. “Ganhos notáveis de emprego ocorreram em lazer e hospitalidade, saúde e governo. O emprego diminuiu no comércio varejista e nos transportes e armazéns”, disse o BLS em nota.

Efeito inflacionário

Apesar de ser uma boa notícia do ponto de vista social, o baixo desemprego nos Estados Unidos vem causando um efeito indesejado pelas autoridades monetárias, que é a inflação. A baixa oferta de mão de obra vem pressionando os salários e se refletindo na alta dos preços. Por isso o desejo do Fed em aumentar os juros e desacelerar a economia, o que acabará tendo como efeito colateral uma leve alta do desemprego nos primeiros trimestres de 2023.

Os dados divulgados nesta sexta-feira, 2, geraram uma aversão ao risco do mercado e as bolsas operavam no terreno negativo até o fim da manhã. A expectativa é que Jerome Powell, presidente do Fed, anuncie uma alta de 0,5 ponto percentual na próxima reunião do FOMC, que ocorrerá daqui a duas semanas. A estimativa se dá devido à sinalização na última reunião de que o ritmo de aperto monetário, que ocorria a altas de 0,75 ponto percentual, será diminuído.

A grande preocupação do mercado, no entanto, ocorre sobre a taxa terminal, ou seja, qual patamar o juros deve alcançar para que o aperto monetário cesse. Na última reunião, Powell sinalizou que o ciclo de alta de juros será prolongado, e os dados de hoje corroboram com esse quadro.