Credores querem ampliar poder sobre investimentos da Braskem

A disputa pela reestruturação da Braskem já não se limita ao tamanho do cheque que seus acionistas terão de assinar. Os principais credores da petroquímica querem ampliar sua influência sobre os investimentos estratégicos da companhia, incluindo o projeto Transforma Rio, de R$ 4,2 bilhões, desenvolvido em parceria com a Petrobras.

A exigência consta da proposta apresentada pelo grupo ad hoc de credores, que confirmou nesta segunda-feira, 26, a prorrogação até sexta-feira, 30, do prazo para um entendimento preliminar com a empresa e seus principais acionistas, o fundo Shine I e a Petrobras.

A Braskem já admite submeter o Transforma Rio à aprovação de credores. O grupo, porém, quer estender essa prerrogativa aos demais investimentos estratégicos relevantes. Também pretende ter poder de aprovação sobre terceiros eventualmente responsáveis por garantir o aporte de capital.

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No campo financeiro, os credores exigem compromisso firme de US$ 1,85 bilhão em capital, além da conversão de outros US$ 1,85 bilhão em dívida para participação acionária. A combinação permitiria uma desalavancagem inicial de pelo menos US$ 3,7 bilhões, segundo o grupo.

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A proposta da Braskem prevê um compromisso de capital de até US$ 1,7 bilhão, com desembolsos escalonados e parte condicionada ao desempenho futuro da empresa.

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Apesar das divergências, os credores reafirmaram nesta segunda-feira a disposição de alcançar uma solução consensual. Até agora, nenhuma das propostas foi aceita.