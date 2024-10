Crédito extra para combate a incêndio pode ser liberado em 24 horas, diz Haddad

O ministro Fernando Haddad disse que se houver uma requisição de crédito extraordinário para o combate aos incêndios que queimam o Brasil os recursos poderão ser liberados em até 24 horas. No domingo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, autorizou que o governo utilize crédito extra, que não entra na conta da meta fiscal, para destinar a combate das queimadas.

“Se for necessário um crédito extraordinário para esse fim, não vou deixar o combate a incêndios desamparado. Chegando (a requisição) aqui é 24 horas, o problema não é a Fazenda, é orçarem a ação e nos encaminharem à demanda”, disse o Haddad.

O ministro citou a ação criminosa que agrava a situação já delicada de mudança climática. “Estamos vendo uma circunstância que é de mudança climática, que não tem um responsável. É o modo de vida que nós estamos levando que é o responsável pela mudança climática, mas associado a isso, há a ação criminosa de pessoas que não estão respeitando a lei”, disse o ministro.

Há uma expectativa de uma medida provisória seja editada pelo governo para abrir crédito extraordinário de pelo menos R$ 500 milhões para combater incêndios no Pantanal e na Amazônia.

Haddad afirmou ainda que o governo tem utilizado a experiência adquirida no ano passado para acabar com focos de incêndio no Pantanal. “No Pantanal, aplicamos a mesma metodologia do ano passado e estamos conseguindo debelar os focos de incêndio lá, mas isso se espalhou para o Cerrado e para a Amazônia. A ministra Marina Silva apresentou o plano de ação ao presidente ontem com o apoio da Casa Civil e essas ações de combate ao crime vão se tornar mais efetivas”, disse Haddad.