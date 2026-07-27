Crédito do programa Move Brasil para comprar moto e bicicleta começa a valer; veja quem tem direito

Entregadores e mototaxistas já podem acessar, a partir desta segunda-feira, 27, as linhas de financiamento do governo, com condições especiais, para a compra de motos e bicicletas novas. Elas são oferecidas e devem ser contratadas por meio dos bancos comerciais habilitados, estando sujeitas à análise e aprovação de crédito feita pela instituição financeira.

As linhas fazem parte da nova etapa do programa Move Brasil, voltada para os entregadores que trabalham sobre duas rodas e que foi lançada em junho pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Quem tem direito

São elegíveis ao programa entregadores e motociclistas tanto autônomos, que trabalham por meio de aplicativos, quanto contratados de alguma empresa. Para participar, os autônomos precisam estar cadastrados há pelo menos seis meses em ao menos algum aplicativo de entrega ou de corridas e já ter realizado no mínimo 100 viagens.

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Para os que são empregados, é necessário ter o registro assinado na carteira de trabalho há pelo menos seis meses, na mesma empresa.

O benefício é válido para ciclistas, motofretistas e mototáxis autônomos e profissionais, que trabalham tanto com o transporte de pessoas quanto de mercadorias. O crédito pode ser usado para a aquisição de motocicletas, veículos ciclomotores e bicicletas elétricas para uso profissional, e é necessário que o veículo a ser financiado seja produzido no Brasil, e de 2024 em diante.

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Para participar e verificar se é elegível, é necessário fazer o cadastro no programa por meio da plataforma gov.br.

Quais são as condições

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O programa oferece juros de 0,99% ao mês para homens e 0,91% ao mês para mulheres, com prazo de financiamento de até quatro anos. As parcelas começam a ser cobradas 60 dias após a contratação da linha.

Bancos cadastrados

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Uma vez cadastrado no programa pelo gov.br, o interessado deve fazer a contratação da linha diretamente nos bancos participantes. A participação do banco no programa é voluntária. De acordo com a página oficial do governo para o programa, até 24 de julho estavam habilitados o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, além dos bancos Honda e Yamaha.

Com informações da Agência Brasil