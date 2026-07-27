ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Crédito do programa Move Brasil para comprar moto e bicicleta começa a valer; veja quem tem direito

Financiamento com juros mais baixos é válido para entregadores e mototaxistas autônomos e registrados, e tem condições especiais de juros

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 18h00 | Atualizado em 27 jul 2026, 18h57
Entregadores de aplicativo na avenida Paulista -
Entregadores de aplicativo na avenida Paulista, em São Paulo (Rovena Rosa/Agência Brasil)
Continua após publicidade
Crédito do programa Move Brasil para comprar moto e bicicleta começa a valer; veja quem tem direito Priorizar nos meus resultados Google

Entregadores e mototaxistas já podem acessar, a partir desta segunda-feira, 27, as linhas de financiamento do governo, com condições especiais, para a compra de motos e bicicletas novas. Elas são oferecidas e devem ser contratadas por meio dos bancos comerciais habilitados, estando sujeitas à análise e aprovação de crédito feita pela instituição financeira.

As linhas fazem parte da nova etapa do programa Move Brasil, voltada para os entregadores que trabalham sobre duas rodas e que foi lançada em junho pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Quem tem direito

São elegíveis ao programa entregadores e motociclistas tanto autônomos, que trabalham por meio de aplicativos, quanto contratados de alguma empresa. Para participar, os autônomos precisam estar cadastrados há pelo menos seis meses em ao menos algum aplicativo de entrega ou de corridas e já ter realizado no mínimo 100 viagens.

Siga
Continua após a publicidade

Para os que são empregados, é necessário ter o registro assinado na carteira de trabalho há pelo menos seis meses, na mesma empresa.

O benefício é válido para ciclistas, motofretistas e mototáxis autônomos e profissionais, que trabalham tanto com o transporte de pessoas quanto de mercadorias. O crédito pode ser usado para a aquisição de motocicletas, veículos ciclomotores e bicicletas elétricas para uso profissional, e é necessário que o veículo a ser financiado seja produzido no Brasil, e de 2024 em diante.

Continua após a publicidade

Para participar e verificar se é elegível, é necessário fazer o cadastro no programa por meio da plataforma gov.br.

Quais são as condições

Continua após a publicidade

O programa oferece juros de 0,99% ao mês para homens e 0,91% ao mês para mulheres, com prazo de financiamento de até quatro anos. As parcelas começam a ser cobradas 60 dias após a contratação da linha.

Bancos cadastrados

Continua após a publicidade

Uma vez cadastrado no programa pelo gov.br, o interessado deve fazer a contratação da linha diretamente nos bancos participantes. A participação do banco no programa é voluntária. De acordo com a página oficial do governo para o programa, até 24 de julho estavam habilitados o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, além dos bancos Honda e Yamaha.

Com informações da Agência Brasil

Publicidade
TAGS:
Aplicativos
Bicicleta
Motos
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).