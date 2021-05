CPI da Pandemia: Carlos Bolsonaro participou de reunião com a Pfizer

O vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos), o filho ‘zero dois’ do presidente Jair Bolsonaro, esteve presente em uma reunião com a Pfizer na Secretaria de Comunicação do governo. Em dezembro, a diretora jurídica da empresa, Shirley Meschke, se reuniu com o ex-secretário Fábio Wajngarten. Segundo Carlos Murillo, em depoimento na CPI, além do vereador, esteve presente Filipe Martins, da Assessoria Internacional da Presidência.

Murillo afirma que não estava na reunião, que foi pedida pela própria empresa e conduzida pelo departamento jurídico para explicar cláusulas do contrato. A pedido do relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL), que pediu detalhes a empresa sobre quem participou do encontro, Murillo disse não saber mas afirmou que buscaria informações. Pouco mais de duas horas após o início de sua oitiva, ele leu um documento enviado pela empresa que continha a informação da reunião feita no gabinete de Wajngarten. Após o início do encontro, Wajngarten recebeu uma ligação e Carlos Bolsonaro e Filipe Martins entraram na sala. Ainda segundo o documento lido por Murillo, o vereador permaneceu pouco tempo na reunião.

Na véspera, Wajngarten relatou o encontro com a Pfizer em seu gabinete, mas disse não se lembrar quem havia participado, quando questionado da presença de Carlos Bolsonaro e Martins.

As tratativas da Pfizer com Wajngarten começaram em novembro, após o então secretário procurar a matriz da empresa sobre o andamento das negociações. Segundo Murillo, as tratativas com Wajngarten ocorreram para tentar coordenar o contato com o governo brasileiro, mas negociações e detalhes sobre contrato, cronograma e entrega das doses continuaram a ser feitas com o Ministério da Saúde. A primeira oferta de vacina foi feita pela empresa em agosto de 2020.