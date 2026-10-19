CPFL lança programa que dá bônus a clientes pelo pagamento de contas de luz

A CPFL Energia lançou nesta segunda-feira, 19, um programa de recompensas para consumidores residenciais que adotarem meios digitais de pagamento, substituírem a conta de luz impressa ou regularizarem débitos. Desenvolvida em parceria com a CRMBonus, a iniciativa permite acumular até 200 Vale Bonus por mês, que poderão ser utilizados em compras, descontos e benefícios oferecidos por milhares de estabelecimentos comerciais.

Batizada de CPFL Vale Bonus, a campanha contempla clientes das quatro distribuidoras do grupo — CPFL Paulista, CPFL Piratininga, CPFL Santa Cruz e RGE — e ficará em vigor até 31 de dezembro. O programa é destinado a consumidores maiores de 18 anos, titulares de contas residenciais.

O funcionamento é simples. Quem substituir a fatura impressa pelo recebimento via WhatsApp ganhará 100 Vale Bonus. A adesão ao Pix Automático ou ao pagamento recorrente por cartão também garante 100 bônus, com outros 100 por pagamento elegível realizado. O pagamento de contas com cartão de crédito e a regularização de débitos, à vista ou por parcelamento, também poderão render 100 bônus por operação, respeitado o limite mensal de 200 por CPF.

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Para o consumidor, a vantagem está em transformar operações habituais, como pagar a conta de luz, em benefícios para compras e serviços. Os créditos podem ser utilizados no aplicativo Vale Bonus, em ofertas de restaurantes, lojas, plataformas de comércio eletrônico e estabelecimentos de entretenimento. Os bônus não são conversíveis em dinheiro nem podem ser abatidos diretamente da fatura de energia.

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“Queremos transformar tarefas do dia a dia do consumidor em benefícios palpáveis. A adesão à conta pelo WhatsApp, ao Pix Automático e ao pagamento pelo cartão de crédito garantem mais comodidade para o cliente e geram eficiência para a operação”, afirma Carlos Victor Cyrino, diretor de Comunicação Empresarial e Relações Institucionais da CPFL Energia.

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A iniciativa também chega em um momento importante para a companhia. No segundo trimestre de 2026, o indicador de provisão para devedores duvidosos da CPFL alcançou 1,08% da receita de fornecimento, ante 0,82% no mesmo período do ano passado. No primeiro semestre, a provisão cresceu R$ 37,4 milhões em relação a 2025. Nesse cenário, incentivar pagamentos recorrentes, facilitar a regularização de contas e ampliar a utilização de canais digitais pode contribuir tanto para a gestão da inadimplência quanto para a eficiência operacional do grupo.

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A participação deve ser feita pelo site cpfl.com.br/valebonus, onde o consumidor escolhe a modalidade desejada. Após a confirmação dos requisitos da campanha, os bônus são disponibilizados no aplicativo Vale Bonus em até cinco dias úteis.