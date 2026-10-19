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CPFL lança programa que dá bônus a clientes pelo pagamento de contas de luz

Em parceria com a CRMBonus, companhia oferece benefícios para quem adere a pagamentos digitais, recebe a fatura pelo WhatsApp ou regulariza débitos

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 16h00
Funcionário da CPFL fazendo manutenção da rede elétrica
CPFL (Silvia Zamboni/VEJA)
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CPFL lança programa que dá bônus a clientes pelo pagamento de contas de luz Priorize VEJA no Google

A CPFL Energia lançou nesta segunda-feira, 19, um programa de recompensas para consumidores residenciais que adotarem meios digitais de pagamento, substituírem a conta de luz impressa ou regularizarem débitos. Desenvolvida em parceria com a CRMBonus, a iniciativa permite acumular até 200 Vale Bonus por mês, que poderão ser utilizados em compras, descontos e benefícios oferecidos por milhares de estabelecimentos comerciais.

Batizada de CPFL Vale Bonus, a campanha contempla clientes das quatro distribuidoras do grupo — CPFL Paulista, CPFL Piratininga, CPFL Santa Cruz e RGE — e ficará em vigor até 31 de dezembro. O programa é destinado a consumidores maiores de 18 anos, titulares de contas residenciais.

O funcionamento é simples. Quem substituir a fatura impressa pelo recebimento via WhatsApp ganhará 100 Vale Bonus. A adesão ao Pix Automático ou ao pagamento recorrente por cartão também garante 100 bônus, com outros 100 por pagamento elegível realizado. O pagamento de contas com cartão de crédito e a regularização de débitos, à vista ou por parcelamento, também poderão render 100 bônus por operação, respeitado o limite mensal de 200 por CPF.

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Para o consumidor, a vantagem está em transformar operações habituais, como pagar a conta de luz, em benefícios para compras e serviços. Os créditos podem ser utilizados no aplicativo Vale Bonus, em ofertas de restaurantes, lojas, plataformas de comércio eletrônico e estabelecimentos de entretenimento. Os bônus não são conversíveis em dinheiro nem podem ser abatidos diretamente da fatura de energia.

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“Queremos transformar tarefas do dia a dia do consumidor em benefícios palpáveis. A adesão à conta pelo WhatsApp, ao Pix Automático e ao pagamento pelo cartão de crédito garantem mais comodidade para o cliente e geram eficiência para a operação”, afirma Carlos Victor Cyrino, diretor de Comunicação Empresarial e Relações Institucionais da CPFL Energia.

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A iniciativa também chega em um momento importante para a companhia. No segundo trimestre de 2026, o indicador de provisão para devedores duvidosos da CPFL alcançou 1,08% da receita de fornecimento, ante 0,82% no mesmo período do ano passado. No primeiro semestre, a provisão cresceu R$ 37,4 milhões em relação a 2025. Nesse cenário, incentivar pagamentos recorrentes, facilitar a regularização de contas e ampliar a utilização de canais digitais pode contribuir tanto para a gestão da inadimplência quanto para a eficiência operacional do grupo.

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A participação deve ser feita pelo site cpfl.com.br/valebonus, onde o consumidor escolhe a modalidade desejada. Após a confirmação dos requisitos da campanha, os bônus são disponibilizados no aplicativo Vale Bonus em até cinco dias úteis.

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