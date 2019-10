Correios aumentam em 6,34% o preço de Sedex e PAC

O novo reajuste vale para para os serviços Sedex (Sedex Hoje, Sedex 10 e Sedex 12) e PAC. “A tabela de serviços de Encomendas para postagens do varejo, ou seja, pessoa física, foi reajustada com uma média ponderada de 6,34%. O índice é uma média nacional, que varia de acordo com o tipo de postagem, origem e destino. A atualização dos preços ocorre para equilibrar o impacto dos custos na prestação dos serviços. Destacamos que esse reajuste não se aplica aos clientes que possuem contratos com os Correios”, informou a estatal, em nota.

Este é o segundo reajuste do ano. Em fevereiro, os Correios já tinham anunciado aumento de 8,03% nos serviços de encomendas.

Privatização

Os Correios entraram na lista do programa Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República (PPI), para privatização de estatais. O decreto com a inclusão da empresa foi publicado nesta quarta-feira, 16, no Diário Oficial da União. Com a confirmação presidencial, estudos públicos serão realizados para encaminhar a privatização das duas estatais. A venda de ambas requer aval da Câmara e do Senado.