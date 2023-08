Corinthians e São Paulo movimentam mais de R$ 100 mi em bilheteria no ano

São Paulo e Corinthians decidem a classificação para uma das vagas na final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 16. Dentro de campo, o alvinegro venceu o primeiro jogo por 2 a 1 e joga pelo empate para carimbar a vaga, enquanto o tricolor precisa de uma vitória de pelo menos um gol para levar a decisão para os pênaltis. Nas arquibancadas, os rivais também travam uma disputa milionária na temporada. Apenas nos jogos como mandante, os clubes já arrecadaram mais de 100 milhões de reais com a venda de ingressos. A média de público fica acima das 40 mil pessoas e já chega a quase dois milhões de torcedores nos jogos na Neo Química Arena, em Itaquera, e no Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi, o palco do duelo de hoje.

Para o jogo desta quarta-feira, não há mais ingressos disponíveis. Impulsionada pela chegada de James Rodríguez e Lucas Moura, a procura pelas entradas foi intensa e a carga foi praticamente esgotada apenas por sócios-torcedores. Em pouco menos de um mês, o São Paulo angariou quase 15 mil novos associados e, atualmente, beira a marca dos 50 mil inscritos na plataforma. “A fidelização do sócio-torcedor é extremamente importante para o clube. Além dos benefícios que são ofertados, este processo também passa pela implementação de tecnologias para deixar a experiência mais agradável e eficaz”, explica Henrique Borges, CEO da Somos Young, empresa especializada no atendimento de sócios-torcedores e que atua em clubes como Bahia e Cruzeiro.

Os ingressos começaram a ser vendidos ainda no mês de julho. A previsão é que supere os 4,1 milhões de reais de renda da partida contra o Palmeiras, pelas quartas de final da Copa do Brasil, jogo mais lucrativo do ano no Morumbi. Na Neo Química Arena não foi diferente, o último Majestoso registrou o maior público da história do estádio, com 46.517 torcedores.

O Camarote dos Ídolos, espaço que recebe ex-jogadores do São Paulo que podem interagir com os torcedores, comercializou os 1.100 ingressos em menos de 24h. Os bilhetes foram esgotados ao preço de 800 reais. Uma parte deste valor é destinado aos cofres do clube. Essas inovações nos estádios são feitas há muito tempo nas ligas norte-americanas, por exemplo, mas é algo que chegou no Brasil recentemente. “A ideia é contemplar o passeio do torcedor com uma série de ações inusitadas. Desde o contato com um ídolo, até estúdios de tatuagem, barbearias e comidas diferentes”, comenta Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, empresa que administra o Camarote dos Ídolos e espaços premium nos estádios de Corinthians, Palmeiras e Santos.

Do ponto de vista comercial, Bernardo Caixeta, gerente de marketing e relações esportivas da Penalty, empresa que também é patrocinadora da Copa do Brasil, explica como essas grandes decisões podem potencializar o resultado de ativações comerciais. “O estádio lotado amplifica a gama de ações comerciais que podem ser feitas, seja por patrocinadores da competição ou dos próprios clubes. São iniciativas que podem gerar ainda mais receitas e expandir as divulgações de um determinado produtos”, diz.

Apesar de não ter sido no mesmo parâmetro que os rivais, o São Paulo conseguiu modernizar o estádio de forma sutil nos últimos anos. Construção de camarotes, troca da iluminação e instalação de novos telões e placas de led em todo o anel intermediário foram algumas das iniciativas da direção. “O telão do Morumbi é um dos maiores da América Latina, transformando a experiência do público em espetáculos imersivos com maior detalhe, tanto em eventos esportivos quanto musicais”, diz Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply, empresa responsável pela construção do telão.

