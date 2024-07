Copom deve manter a taxa Selic em 10,5% nesta quarta-feira

O Comitê de Política Monetária (Copom) vai se reunir nesta semana e deve manter a taxa Selic em 10,50%, em anúncio previsto para quarta-feira, 31.

“Atualmente, a maior parte do mercado precifica a manutenção dos juros, seguindo o guidance dado pelo Banco Central na última reunião, que teve decisão unânime pela manutenção da Selic”, diz Raphael Vieira, co-head de Investimentos da Arton Advisors.

“Nossa expectativa é de que o Copom mantenha a taxa Selic em 10,50% ao ano. O juro deve permanecer nesse patamar até o fim de 2024”, diz Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research. Para a reunião desta semana, o mais importante, segundo o economista, será o comunicado, pois esclarecerá a visão do Banco Central sobre o cenário econômico atual. A Associação Brasileira de Bancos (ABBC) também prevê a manutenção da Selic em 10,50% até o fim do ano e 9,5% para o fim de 2025.

A semana também é marcada pela reunião do Fed, o banco central americano no mesmo dia, coincidência que marca a chamada Super Quarta.

Na última reunião, dia 12 de junho Fed decidiu manter a taxa de juros de 5,25% e 5,50% ao ano. NDesde o segundo semestre de 2023, Fed tem mantido a taxa nesse patamar. Por lá a expectativa também é de continuidade da taxa de juros americana, até setembro.

“A perspectiva é de que veremos uma mudança de comunicação na reunião de setembro, com uma possível sinalização de um afrouxamento monetário no quarto trimestre deste ano”, diz Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research.

Inflação

Nesta quarta-feira, o Boletim Focus mostra que os analistas consultados pelo Banco Central aumentaram suas projeções para a inflação deste ano e do próximo. De acordo com o Boletim Focus, divulgado na manhã desta segunda-feira, 29, o mercado já projeta preveem uma alta de 4,10% no IPCA em 2024. Para o IPCA, principal índice de inflação, a ABBC tem uma projeção de 4,2%.