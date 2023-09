Copom acelera corte de juros e mercado comemora ‘plano de voo’ do BC

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) reduziu em 0,50 pontos percentuais a taxa de juros, de 13,25% para 12,75% ao ano, em consonância com a expectativa do mercado. A decisão foi unânime. Votaram pelo corte dessa magnitude os seguintes membros do Comitê: Roberto Campos Neto, Ailton de Aquino, Carolina de Assis, Diogo Guillen, Fernanda Guardado, Gabriel Galípolo, Maurício de Moura, Otávio Damaso e Renato Gomes. “A autoridade monetária manteve o tom de que seguirá seu plano de voo para as próximas decisões, ou seja, deve continuar reduzindo a taxa básica neste mesmo ritmo”, diz Cristiane Quartaroli, economista do Banco Ourinvest.

O colegiado confirmou também o corte de 0,50 pontos percentuais também na próxima decisão e moderaram o comunicado, ao trocarem os termos “serenidade e paciência” por “serenidade e moderação”. “Mais importante foi a sinalização, ao dizer que não há espaço para ampliar o ritmo de corte de juros, em virtude da preocupação com a velocidade da desinflação e, principalmente, com a reancoragem das expectativas”, diz Roberto Padovani, economista-chefe do Banco BV.

Mais cedo, o Federal Reserve (FED, da sigla em inglês) manteve a taxa de juros de referência dos EUA inalterada, na faixa de 5,25% a 5,50%. Como ambas as decisões de hoje vieram em linha com o consenso, a tendência é que não haja muita alteração no câmbio no curto prazo. “A decisão já demonstra uma mudança de patamar, começando a influenciar o efetivo custo de dinheiro e abrindo janelas de oportunidade para captações de dívida, bem como operações no mercado de capitais e de fusões e aquisições”, diz Alexandre Pierantoni, diretor de finanças corporativas da Kroll no Brasil. “A perspectiva continua positiva, embora ainda considerando questões de déficit do governo ou de inflação, e devem ser monitoradas de muito perto pelos agentes”, completa.