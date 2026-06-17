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Copasa é privatizada com desconto de 15% sobre valor de mercado

Leilão movimentou R$ 8,4 bilhões para os cofres de Minas Gerais

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 08h09
Copasa
Caso os papéis tivessem sido vendidos pelo valor de mercado registrado no fechamento do pregão, a oferta teria movimentado cerca de R$ 9,61 bilhões (Divulgação/Divulgação)
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Copasa é privatizada com desconto de 15% sobre valor de mercado Priorize VEJA no Google

A privatização da Copasa foi concluída em leilão realizado na B3 nesta terça-feira, 16. A estatal mineira foi vendida por 49,03 reais por ação, valor 14,6% inferior ao preço de fechamento dos papéis no mesmo dia, quando encerraram o pregão cotados a 56,19 reais.

Considerando as 171,1 milhões de ações negociadas, a operação garantiu ao governo de Minas Gerais uma arrecadação de 8,38 bilhões de reais. Caso os papéis tivessem sido vendidos pelo valor de mercado registrado no fechamento do pregão, a oferta teria movimentado cerca de 9,61 bilhões de reais. Na prática, o Estado deixou de arrecadar aproximadamente 1,25 bilhão de reais em relação a esse cenário.

O leilão contou com propostas de dois grupos: Aegea e Equatorial. A vencedora foi a Equatorial, que também é controladora da Sabesp. Antes da privatização, o governo de Minas Gerais detinha 50,03% do capital da Copasa.

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Após a operação, sua participação será reduzida para 5%, preservando uma golden share. A Equatorial passará a deter 30% das ações da companhia, enquanto a gestora Perfin ficará com 20,11% do capital. Os demais acionistas minoritários reunirão os 65% restantes.

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A estrutura da operação também prevê mecanismos para garantir a estabilidade acionária da empresa no longo prazo. Metade das ações adquiridas estará sujeita a uma restrição de venda por quatro anos, até junho de 2030. A outra parcela ficará vinculada a um mecanismo que impede sua alienação até dezembro de 2033 ou até o cumprimento das metas de universalização do saneamento.

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Com a privatização, a meta é que a companhia alcance, até o fim de 2033, cobertura de 99% no abastecimento de água potável e de 90% na coleta e tratamento de esgoto. Os recursos obtidos com a venda da Copasa serão destinados à redução da dívida de Minas Gerais e ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag).

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Saneamento Básico
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