Contas públicas registram déficit de R$ 114 bi no acumulado do ano

As contas públicas do Brasil registraram superávit primário de 14,8 bilhões de reais em outubro, ante superávit de 27,1 bilhões de reais em outubro de 2022. No acumulado do ano, entretanto, o déficit é de 114,2 bilhões de reais, equivalente a 1,08% do PIB. Até setembro, a dívida estava em 0,97% do PIB.

No mês passado, a área econômica do governo aumentou a projeção do rombo para este ano, subindo de 141,4 bilhões de reais para 177,4 bilhões de reais, ou seja, de 1,3% para 1,7% do PIB.

O aumento do rombo nas contas públicas mostra a dificuldade do governo Lula na questão fiscal. No começo do ano, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tinha como objetivo entregar o déficit em 100 bilhões de reais em 2023 – algo em torno de 1% do Produto Interno Bruto (PIB). Já para 2024, a meta do governo – estipulada no novo arcabouço fiscal — é de zerar o déficit nas contas. . A meta já foi colocada em dúvida pelo próprio presidente Lula (PT).

O superávit primário considera que as receitas superaram as despesas, sem incluir o pagamento de juros da dívida pública. No caso do déficit, a lógica é oposta.

Somente em outubro, o governo central registrou superávit de 19,5 bilhões de reais, enquanto os governos regionais e estatais tiveram déficit. Foram 3,9 bilhões de reais dos governos e 805 milhões das estatais.