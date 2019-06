Entre 1942 e 1994, oito moedas diferentes circularam na economia brasileira. A tática de mudar o dinheiro circulante tinha um objetivo claro principal na grande maioria das vezes: combater a inflação. Para a população, virou rotineiro os processos de conversão. E a desconfiança com a moeda brasileira era grande, o que só foi acabar com a implementação do real, em 1º de julho de 1994, que completa 25 anos na segunda-feira, 1°. Mesmo para quem viveu essas transições, fica difícil lembrar cada uma das moedas. No período, por exemplo, tiveram três cruzeiros. Relembre abaixo cada uma dessas moedas e o contexto em que foram implementadas.