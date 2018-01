Conheça as empresas mais amadas pelos funcionários

A consultoria de tecnologia ThoughtWorks é a empresa mais amada pelos funcionários no Brasil, segundo ranking do site Love Mondays, plataforma que reúne avaliações espontâneas dos próprios empregados. Com mais de 500 funcionários no Brasil, a ThoughtWorks nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, e atualmente possui sede em 15 países. A empresa trabalha com design e criação de software.

Entre atuais e ex-funcionários da ThoughtWorks, há menções a possibilidade de crescimento profissional, equilíbrio com a vida pessoal e a diversidade dentro da empresa. Na sequência do ranking, aparecem: Takeda Farmacêutica Brasil (2º), Alelo (3º), ClearSale (4º), Braskem (5º), Aurora (6º), Globosat (7º), Tetra Pak (8º), Concentrix (9º) e Votorantim (10º). A segunda colocada da lista oferece aos funcionários benefícios como presente de aniversário e folga para comemorar o aniversário dos filhos de até 12 anos.

É a terceira edição do levantamento da Love Mondays, que reuniu 107.000 avaliações. “É uma ferramenta boa e democrática porque qualquer um pode dar nota”, afirmou o diretor executivo da Page Personnel, consultoria de recrutamento especializado, do PageGroup Brasil, Ricardo Haag. “Essas empresas não entram no ranking por acaso. O departamento de RH delas são referência no mercado, não é só um título, existe um investimento de tempo e dinheiro”, disse Haag.

Confira o ranking com as 50 empresas mais amadas pelos brasileiros neste link.