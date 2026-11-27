Com mais de 18 milhões de pontos de luz, segundo levantamento do Banco Mundial, o parque de iluminação pública do Brasil representa um ativo estratégico importante para as cidades. À medida que os sistemas de iluminação se tornam inteligentes, com lâmpadas mais eficientes e sistemas de câmeras conectadas gerando dados em tempo real, eles passam a contribuir para diferentes aspectos da gestão urbana.

Podem apoiar sistemas de segurança pública e de mobilidade, num momento de grande transição demográfica: atualmente, 87,4% da população brasileira vive em áreas urbanas, contra 81% no ano 2000. Em 2050, serão 93,6% de todos os moradores do país. Os números são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No Rio de Janeiro, a concessionária de iluminação pública Smart Luz vem avançando na implementação de soluções de internet das coisas (IoT) em parceria com a TIM. Após a instalação de mais de 63 000 pontos de iluminação inteligente, o projeto entra agora em uma nova etapa, que envolve a conexão de mais de 12 000 câmeras de monitoramento urbano via 5G. A solução reforça a conectividade como ferramenta de apoio para o videomonitoramento, a mobilidade e a gestão urbana.

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Trata-se de uma das maiores iniciativas de infraestrutura conectada do país, que envolve a transmissão de imagens em tempo real, com alta qualidade de conexão. A conectividade móvel reduz a necessidade de cabeamento, com implantação mais rápida, flexível e escalável.

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Fatiamento de rede

A nova etapa amplia a capacidade de monitoramento da cidade com transmissão de imagens em tempo real e alta qualidade de conexão. Para isso, a TIM utilizará recursos avançados de sua rede 5G, capazes de disponibilizar uma infraestrutura preparada para aplicações críticas e para as demandas de uma operação urbana de grande escala.

Um dos recursos previstos é o network slicing, ou fatiamento de rede, tecnologia que permite reservar uma faixa específica da rede móvel para determinada aplicação. Dessa forma, o videomonitoramento poderá contar com capacidade dedicada para a transmissão contínua de imagens, independentemente do volume de tráfego dos demais usuários da rede.

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Assim, a solução permite o acompanhamento remoto do funcionamento e do consumo das luminárias, contribuindo para maior eficiência na gestão da iluminação pública, redução de custos operacionais e mais agilidade na manutenção da infraestrutura urbana.