Concursos abrem mais 167 vagas com salários de até R$ 26 mil

Mais sete concursos públicos abriram suas inscrições para profissionais de nível fundamental, médio e superior. Juntos, somam 167 vagas, com salários que podem chegar a 26.125 reais mensais.

Enquanto aguardam a data da prova, os candidatos devem aproveitar para ler o edital – o documento disponibiliza informações importantes, como as matérias que serão abordadas no exame.

Até o fim de 2018, os concurseiros devem ter disputado 162.000 vagas, segundo a Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos (Anpac). Confira as oportunidades em aberto:

Prefeitura de Recife A Prefeitura de Recife está com 25 vagas abertas para os cargos de analista de gestão administrativa, analista de gestão contábil, analista de planejamento, orçamento e gestão e assistente de gestão pública. Os salários podem chegar a 7.374 reais. As vagas abrangem formação no nível superior (em qualquer área) e médio. As taxas de inscrição variam de 75 a 100 reais. As inscrições podem ser realizadas até o dia 23 de novembro no site da Fundação Carlos Chagas. As provas serão aplicadas nos dias 12 e 13 de janeiro, segundo cronograma. A grade de conteúdos pode ser acessada no edital.

Ministério Público de Pernambuco

O órgão está com as inscrições abertas para vagas de nível superior e médio. Os interessados podem candidatar-se até o dia 26 de outubro no site da Fundação Carlos Chagas.

Foram disponibilizadas 13 vagas para o cargo de Técnico Ministerial e 10 vagas para Analista Ministerial. A taxa de inscrição varia de 75 a 110 reais.

As provas acontecem no dia 2 de dezembro em Recife – o candidato pode conferir a grade de conteúdos no edital. A remuneração para o cargo de nível superior chega a 4.809,54 reais. Para o cargo técnico, o salário chega a 3.171,52 reais.

Serviço de Assistência à Saúde dos Municipiários de Ribeirão Preto

O órgão abriu três vagas para os cargos de agente de segurança, agente de administração e assistente social – este último exige formação universitária.

É possível candidatar-se até o dia 4 de novembro no site da Apta. Os salários vão de 1.841,65 a 4.388,29. As vagas de menor remuneração recebem um vale-alimentação de 884 reais.

As provas, aplicadas no dia 9 de dezembro, abordaram questão de português, matemática e conhecimentos específicos. Os candidatos à vaga de assistente social ainda realizam uma avaliação de títulos.

O valor da taxa de inscrição varia de 9 reais a 17,30 reais, de acordo com a vaga. Confira o edital completo aqui.

Tribunal de Justiça da Bahia

O Tribunal de Justiça da Bahia está selecionando 50 pessoas para o cargo de juiz substituto. A remuneração inicial é de 23.284,14 reais.

Os candidatos podem inscrever-se até o dia 5 de novembro no site do Cebraspe. Para participar, é necessário ter concluído a graduação em direito há, no mínimo, três anos e possuir mais três anos de atividade jurídica.

Há também uma restrição de idade: de 21 a 65 anos na data de posse.

A taxa de inscrição é de 230 reais. O processo de seleção tem cinco etapas: prova objetiva, duas provas escritas, inscrição definitiva (incluem exames de sanidade física e mental), prova oral e avaliação de títulos.

É possível conferir a grade programática da prova no edital.

Defensoria Pública do Maranhão

O órgão vai contratar oito pessoas para o cargo de defensor público. As inscrições devem ser realizadas no site da Fundação Carlos Chagas até o dia 5 de novembro.

Para participar, é necessário diploma em direito e três anos de atividade jurídica. A taxa de inscrição é de 229 reais.

Durante o processo, são realizadas provas discursiva, oral e avaliação de títulos. Os aprovados recebem salário de 26.125,15 reais. Os candidatos podem acessar o edital aqui.

Prefeitura de Cacimbas (PB)

A Prefeitura de Cacimbas abriu as inscrições para seu concurso público. Há vagas para o nível fundamental, médio e superior. É possível realizar a candidatura até o dia 11 de novembro no site da Fundação Vale do Piauí.

Serão contratados profissionais para os cargos de agente comunitário de saúde, fiscal sanitário, técnico de enfermagem, técnico em informática, técnico em farmácia, técnico em saúde bucal, médico, auxiliar de serviços gerais, porteiro, vigia, motorista e operador de máquinas pesadas.

Antes de inscrever-se, o candidato deve pagar a taxa de inscrição. Dependendo da vaga, o valor pode chegar a 100 reais.

Os salários vão de 954 a 8.050 reais. Ao todo, são 46 vagas. Confira o edital completo aqui.

Câmara de Prainha (PA)

O órgão está selecionando profissionais do nível fundamental incompleto até o nível médio. As inscrições podem ser realizadas até o dia 16 de novembro no site do Instituto Ágata.

Os cargos são para auxiliar de serviços gerais, vigilantes, auxiliar administrativo, office boy, agente administrativo e agente legislativo. Os salários podem chegar a 1.431 reais.

A taxa de inscrição varia de acordo com a vaga, o valor máximo é de 60 reais. Foram disponibilizadas 12 vagas.

O candidato pode conferir no edital os conteúdos que serão abordados na prova – a aplicação deve ser realizada no dia 2 de dezembro.