Como Semenzato quer transformar rede de estética em negócio bilionário

O empresário José Carlos Semenzato, presidente do grupo de private equity SMZTO, quer transformar a rede de clínicas de estética Royal Face em um negócio bilionário. Hoje, a marca fundada em Curitiba (PR) pela dentista Andrezza Fusaro conta com 250 unidades e um faturamento na faixa de 250 milhões de reais. A ideia de Semenzato, após adquirir uma participação minoritária por cerca de 25% do negócio, é dobrar o número de clínicas pelo país e chegar a um faturamento bilionário em breve.

“Vamos fechar o ano com 300 unidades em operação e 300 milhões de reais em vendas”, diz Semenzato a VEJA. “Eu vejo a possibilidade de dobrarmos o tamanho de unidades e desproporcionalmente crescermos mais em volume de vendas. Não acho difícil sonharmos com 1 bilhão de faturamento em três ou quatro anos.”

A Royal Face, assim como a maioria dos negócios investidos por Semenzato, funciona pelo modelo de franquias. A companhia nasceu em 2015 como uma clínica odontológica, mas logo decidiu priorizar a oferta de serviços estéticos como toxina botulínica (Botox) e harmonização facial e mudou de ramo. O negócio ganhou tração a nível nacional em 2018, quando se associou ao grupo Up Franquias. Hoje, é a maior rede de clínicas do país atuando no segmento de preenchimento facial. “A empresa hoje já cresce a cerca de 30% ao ano. Então, se a gente acelerar um pouquinho mais é bem provável que em três anos a gente consiga dobrar de tamanho, chegando a 500 ou 600 unidades, e torná-la disparada a número um no mercado”, aposta Semenzato, que é conhecido do grande público por sua participação no reality televisivo Shark Tank Brasil.

Embora não revele o montante desembolsado pela participação minoritária no projeto, Semenzato admite que seus “cheques” variam de 10 milhões de reais a 30 milhões de reais por aquisição, com possibilidade de compras adicionais ao longo do tempo. Conhecido como “Rei das Franquias”, o empresário diz que quer retomar as origens da empresa, ampliando o leque de serviços para odontologia em breve. “Um dos nossos planos para o futuro certamente passa pelo setor da odontologia. A doutora Andrezza começou nessa área, então pode ser que passe a ser uma vertical muito importante para o nosso movimento de aceleração orgânica”.

O investimento inicial em uma franquia da rede demanda um aporte de 169 mil reais, no modelo mais básico, a 450 mil reais. O retorno é alcançado entre 18 e 24 meses. Semenzato estima que a expansão da companhia irá gerar uma injeção de mais de 50 milhões de reais no mercado e mais de 2.000 postos de trabalho.

Andrezza Fusaro, por sua vez, conta que um dos segredos por trás do sucesso da marca foi ampliado o leque de opções de parcelamento para os consumidores diante do custo elevado de alguns procedimentos frente ao limite disponível em cartões de crédito, o que acabou por torná-los acessíveis para classes menos favorecidas. “Eu via que as pessoas queriam fazer os tratamentos, mas elas tinham um limite no cartão muito restrito. Então, eu criei um ‘carnê da beleza’ que é um financiamento por onde a gente conseguia fazer os procedimentos em até 24 vezes sem comprometer o limite do cartão”, diz a sócia-fundadora da Royal Face. Ela diz que o aumento da inadimplência no país não tem prejudicado esse tipo de operação financeira por parte da empresa.