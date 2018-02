Como recuperar mensagens apagadas do WhatsApp

Um aplicativo promete revelar o conteúdo de qualquer mensagem apagada no WhatsApp. O WA Delete for Everyone faz uso de uma falha do aplicativo de mensagens para recuperar o que foi excluído.

O aplicativo está disponível gratuitamente para os usuários do sistema operacional Android. Para concluir a instalação, é preciso autorizar o aplicativo a ter acesso às notificações do WhatsApp – isso permite que ele tenha acesso a mensagens, nomes de contato e o texto recebido, além de dispensar notificações.

Com o aplicativo, também é possível ler as mensagens recebidas na íntegra, sem que as pessoas recebam a sinalização de que o conteúdo foi lido.

Ao instalar o aplicativo, o usuário concorda com uma série de avisos, que explicam as limitações do recurso, incluindo que “este é um erro no WhatsApp e nosso aplicativo pode não ser capaz de mostrar mensagens excluídas assim que o bug for corrigido”.

Após concordar com os termos, o usuário pode conferir conteúdos apagados no aplicativo. Não é possível ter acesso a mensagens que foram excluídas antes da instalação do WA Delete for Everyone.

Na versão gratuita, o aplicativo armazena apenas 50 mensagens para cada contato, ou seja, o usuário deixa de receber notificação sobre mensagens apagadas – o limite é alcançado rapidamente porque o aplicativo salva todas as mensagens do WhatsApp. Assim, é oferecida a compra da versão pro, sem anúncios e com mensagens ilimitadas.

O WhatsApp liberou a função para apagar mensagens já enviadas em outubro, mas o recurso deixa um aviso aos membros da conversa de que o conteúdo foi excluído.

Procurado para comentar, o WhatsApp não se manifestou até a publicação da matéria.