Como os EUA estão cada vez mais perto da recessão

O nível de inflação ainda não deu trégua nos Estados Unidos. No intervalo do mês de junho, o índice de preços ao consumidor, divulgado amanhã, 13, deve seguir em alta e corroer ainda mais o poder da população americana. Na prática, uma nova aceleração inflacionária leva o Federal Reserve (Banco Central dos EUA) a manter a trajetória de taxas de juros agressivas para controlar a escalada de preços. O movimento, em contrapartida, eleva os riscos de uma intensa recessão.

Na lógica tradicional, para os consumidores, uma taxa de juros elevada significa aumento no custo do crédito e a consequente redução da demanda por bens e serviços. Para as empresas, o resultado é aumento no custo de empréstimos e, portanto, uma redução do investimento e do crescimento empresarial. A mais recente elevação dos juros foi em junho, com uma subida de 0,75 ponto porcentual, movimento inédito desde 1994. Com a perspectiva de mais aumento neste mês, a taxa no país está no intervalo de 1,5% a 1,75%. Por contrair a economia, para aliviar a inflação, a taxa de juros acaba impulsionando ainda mais as chances de forte recessão, incluindo a redução da empregabilidade.

Para Davi Lelis, economista e sócio da Valor Investimentos, com todo o cenário de instabilidade nos EUA e no globo, a recessão é certa. Resta saber “quando ela vai acontecer e com que intensidade”, avalia. O Goldman Sachs, até a segunda quinzena de junho, estimava uma probabilidade de recessão em 30% nos Estados Unidos no ano de 2023. Já o Morgan Stanley aposta em 35% para os próximos 12 meses.

Até maio, a inflação estava em 8,6% no consolidado anual, a maior em quatro décadas. Uma pesquisa da Bloomberg estima um acúmulo de 8,8% no índice de preços ao consumidor, até o mês de junho. Já um levantamento da Reuters projeta inflação anual de 8,7%, até o último mês.

Biden

Com eleições de meio mandato em novembro e rejeição de 55,9%, segundo o compilado da FiveThirtyEight, Biden está buscando diversas medidas de curto prazo para reduzir a escala de preços. Ao congresso dos EUA, no mês passado, o presidente demandou a suspensão por três meses do imposto nacional sobre a gasolina no país, em resposta aos preços elevados no setor de energia em território americano. Mais recentemente, o presidente estuda a possibilidade de reduzir as tarifas de 25% (da era Trump) sobre as importações chinesas.

O cenário da inflação é o maior fator pesando na popularidade do presidente Joe Biden, que começou o governo com uma aprovação de aproximados 53%. A partir do simulador de preços da Secretaria de Estatísticas Trabalhistas é possível traçar um comparativo com outros presidentes. No segundo ano do governo Trump, em 2018, 10 dólares no mês de maio tinha o mesmo poder de compra de 11,62 dólares em maio de 2022. Já na comparação com o segundo ano de Obama, 10 dólares no mês de maio de 2010 tinha o mesmo poder de compra de 13,40 dólares no mesmo período deste ano.