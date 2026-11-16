ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Como o preconceito de idade fecha portas nas empresas

Estudo discute barreiras na seleção e no avanço profissional que ficam escondidas em avaliações sobre energia, maturidade e adaptação

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 nov 2026, 08h30
Mulher loira de óculos e blazer escuro sentada à mesa, com as mãos unidas, observando pessoas à sua frente. Um homem de terno escuro e uma mulher de camisa clara estão de costas, com um currículo na mesa.
O etarismo nem sempre aparece como um limite etário no anúncio de emprego. (fizkes/Getty Images)
Continua após publicidade
Como o preconceito de idade fecha portas nas empresas Priorize VEJA no Google

A experiência profissional pode pesar contra um candidato quando a empresa o considera “sênior demais” para uma vaga. A expressão está entre os exemplos de como o preconceito de idade aparece nas contratações, discutidos em um estudo da FESA Group, com coautoria da Swile e do LinkedIn. As barreiras também alcançam quem já está empregado, em decisões sobre promoções, sucessão e desligamentos.

O etarismo, nome dado ao preconceito e à discriminação baseados na idade, nem sempre aparece como um limite etário no anúncio de emprego. Pode estar embutido em avaliações vagas sobre a energia do candidato ou sua adequação à equipe, sem uma relação clara com as exigências da função.

Esses julgamentos atingem diferentes gerações. Jovens podem ser descartados por uma suposta falta de maturidade, enquanto profissionais mais velhos enfrentam dúvidas antecipadas sobre disposição ou capacidade de adaptação. O estudo descreve essas manifestações, mas não quantifica sua frequência.

“É preciso definir o perfil técnico e as habilidades necessárias para a função. A idade não deve substituir a avaliação dessas competências”, afirma Lara Magalhães, sócia e cofundadora do Coletivo 45+, consultoria voltada ao público acima de 45 anos e à diversidade etária nas empresas.

Siga
Continua após a publicidade

O obstáculo depois da contratação

A entrada na empresa é apenas uma etapa. O estudo também examina como o preconceito pode interferir na escolha de quem recebe um projeto, participa de um treinamento ou é preparado para assumir uma posição de liderança. A exclusão dessas oportunidades pode restringir o desenvolvimento do funcionário sem que exista uma regra formal contra sua participação.

Por isso, contar quantas pessoas de cada faixa etária trabalham na organização oferece um retrato incompleto. O documento propõe acompanhar também promoções, movimentações internas, sucessão e desligamentos, cruzando idade, função e nível hierárquico. Esses registros permitem investigar se as oportunidades e as saídas se concentram em determinados grupos.

Continua após a publicidade

A revisão alcança ainda o desenho das carreiras. Uma estrutura em que crescer significa apenas subir na hierarquia oferece alternativas limitadas para profissionais experientes, já que o número de cargos diminui à medida que se aproxima do topo. O estudo inclui a mobilidade interna e o desenvolvimento entre os caminhos a serem considerados na gestão dessas trajetórias.

O enfrentamento das barreiras depende também de critérios compartilhados por quem contrata e administra equipes. Se cada gestor decide isoladamente o que considera uma idade adequada para determinada responsabilidade, o tratamento pode variar dentro da mesma organização.

Continua após a publicidade

“A inclusão etária precisa ser uma política da empresa. Não pode depender apenas da visão individual de cada recrutador”, afirma Magalhães.

Publicidade
TAGS:
Economia
mercado de trabalho
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).