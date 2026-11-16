Como o preconceito de idade fecha portas nas empresas

A experiência profissional pode pesar contra um candidato quando a empresa o considera “sênior demais” para uma vaga. A expressão está entre os exemplos de como o preconceito de idade aparece nas contratações, discutidos em um estudo da FESA Group, com coautoria da Swile e do LinkedIn. As barreiras também alcançam quem já está empregado, em decisões sobre promoções, sucessão e desligamentos.

O etarismo, nome dado ao preconceito e à discriminação baseados na idade, nem sempre aparece como um limite etário no anúncio de emprego. Pode estar embutido em avaliações vagas sobre a energia do candidato ou sua adequação à equipe, sem uma relação clara com as exigências da função.

Esses julgamentos atingem diferentes gerações. Jovens podem ser descartados por uma suposta falta de maturidade, enquanto profissionais mais velhos enfrentam dúvidas antecipadas sobre disposição ou capacidade de adaptação. O estudo descreve essas manifestações, mas não quantifica sua frequência.

“É preciso definir o perfil técnico e as habilidades necessárias para a função. A idade não deve substituir a avaliação dessas competências”, afirma Lara Magalhães, sócia e cofundadora do Coletivo 45+, consultoria voltada ao público acima de 45 anos e à diversidade etária nas empresas.

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O obstáculo depois da contratação

A entrada na empresa é apenas uma etapa. O estudo também examina como o preconceito pode interferir na escolha de quem recebe um projeto, participa de um treinamento ou é preparado para assumir uma posição de liderança. A exclusão dessas oportunidades pode restringir o desenvolvimento do funcionário sem que exista uma regra formal contra sua participação.

Por isso, contar quantas pessoas de cada faixa etária trabalham na organização oferece um retrato incompleto. O documento propõe acompanhar também promoções, movimentações internas, sucessão e desligamentos, cruzando idade, função e nível hierárquico. Esses registros permitem investigar se as oportunidades e as saídas se concentram em determinados grupos.

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A revisão alcança ainda o desenho das carreiras. Uma estrutura em que crescer significa apenas subir na hierarquia oferece alternativas limitadas para profissionais experientes, já que o número de cargos diminui à medida que se aproxima do topo. O estudo inclui a mobilidade interna e o desenvolvimento entre os caminhos a serem considerados na gestão dessas trajetórias.

O enfrentamento das barreiras depende também de critérios compartilhados por quem contrata e administra equipes. Se cada gestor decide isoladamente o que considera uma idade adequada para determinada responsabilidade, o tratamento pode variar dentro da mesma organização.

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“A inclusão etária precisa ser uma política da empresa. Não pode depender apenas da visão individual de cada recrutador”, afirma Magalhães.