Como Margarete Coelho passou de favorita a carta fora do baralho na Caixa

Principal cotada para assumir a Caixa Econômica Federal até alguns dias atrás, a deputada Margarete Coelho (PP-PI) é vista, hoje, como carta fora do baralho no jogo político para o cargo. Fontes afirmaram a VEJA que a deputada apresentou resistência à escolha, uma vez que teria de abrir mão de seu cargo atual como diretora de administração e finanças do Sebrae. Além disso, Margarete, segundo analisa uma fonte, teria dificuldades de ver seu nome ser aprovado para a posição, já que não dispõe dos requisitos técnicos necessários para assumir o cargo.

Aliada de primeira hora do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que costura a indicação para o comando do banco estatal, a ex-vice-governadora do Piauí também vislumbra a possibilidade de galgar à presidência do Sebrae. A entidade que promove crédito a micro e pequenas empresas, hoje comandada pelo petista Décio Lima, também estaria na lista de barganhas propostas ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva pelo Centrão.

É praticamente certo, entretanto, que a troca no comando da Caixa acontecerá nos próximos dias, mesmo com alguma resistência da atual presidente do banco estatal, Rita Serrano. Fontes dentro da empresa e no parlamento avaliam que Rita não soube transitar no Congresso, não deu vazão às denúncias de assédios pelo ex-presidente do banco, Pedro Guimarães, e também não deu resultados efetivos no comando da instituição.

Nas últimas semanas, Rita disse em uma videoconferência interna que as especulações sobre seu futuro na empresa se trata de “assédio” e que o rumo trilhado pelo banco “a partir de janeiro está dando certo”, o que ampliou o desgaste da presidente da Caixa com algumas lideranças do PT. Embora o nome do ex-presidente da estatal, Gilberto Occhi, agrade ao Centrão, é provável que a escolha da substituta de Rita se dê por uma mulher. O nome de Danielle Calazans, funcionária de carreira na Caixa e que atualmente é secretária do Planejamento, Governança e Gestão no Rio Grande do Sul, aparece com força no momento.

Continua após a publicidade

Publicidade