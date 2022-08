Como brasileiros estão sendo ‘expulsos’ de banco dos EUA

O banco americano Wells Fargo era conhecido pelos brasileiros por ser uma instituição que facilitava a abertura de contas por não residentes nos Estados Unidos. Agora, no entanto, o banco está obrigando os estrangeiros que não possuem residência nos Estados Unidos, entre eles brasileiros, a retirarem seus saldos e fecharem suas contas.

A decisão foi anunciada no ano passado e neste ano correntistas receberam um comunicado via e-mail solicitando o endereço residencial nos Estados Unidos ou o encerramento da conta. Mesmo quem possui conta na instituição há mais de 20 anos e a declara para a Receita Federal do Brasil foi afetado pela política.

De acordo com um funcionário do Wells Fargo, entre 10 mil e 20 mil brasileiros possuem conta no banco, e fechar as contas dos estrangeiros que não possuem um endereço nos Estados Unidos sairá mais barato que regularizá-las, mesmo que isso implique na retirada dos saldos.

Isso porque as entidades reguladoras americanas mantêm uma vigilância apertada sobre a instituição após os escândalos de abertura de milhões de contas falsas e milhares de cartões de crédito. Cálculos da Bloomberg estimam que o banco já deixou de lucrar 4 bilhões de dólares desde o início das sanções.