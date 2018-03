Como a queda da Selic a 6,50% afeta o bolso do consumidor

O corte da Selic a 6,50% anunciado pelo Banco Central nesta quarta-feira deve motivar a redução dos juros ao consumidor e alterar o rendimento de aplicações financeiras. A taxa é usada pelo mercado financeiro como referência no custo dos empréstimos e atingiu novo mínimo histórico. Levantamento da Associação Nacional dos Executivos de Finanças (Anefac) mostra que o principal impacto nas compras será no financiamento de veículos (veja tabela abaixo).

O estudo indica que a redução da Selic vai baixar os juros em seis dentre as linhas de créditos mais populares para as pessoas físicas. A redução média deve ser de 0,39% ao ano.

O maior impacto é no crédito dos bancos destinado à compra de automóveis, cuja taxa média passaria de 26,38% ao ano para 26,08%. Dessa forma, um financiamento de 40.000 reais em 60 meses custaria, no total, 68.209,83 reais – 332,71 reais a menos que com a Selic a 6,75%.

A menor diferença acontecerá na modalidade rotativo do cartão de crédito, segundo a estimativa da Anefac. Os juros médios ao ano passariam de 318,50% para 317,61%. Isso representa uma economia de apenas 60 centavos na utilização de 3.000 reais desse crédito por um mês – o prazo máximo possível para permanecer nesse tipo de empréstimo. Os juros totais devem somar 379,50 reais.

Em relação aos investimentos, o novo patamar da Selic deve fazer com que os investimentos em renda fixa ganhem da poupança em todos os prazos se a taxa de administração for de 0,50% (veja tabela). Acima de 1,50%, a poupança é mais vantajosa em todos os casos. Entre 1% e 1,50%, o ganho varia conforme o prazo. A simulação considera uma aplicação com retorno de 100% do CDI.

Estimativa de juros ao consumidor

Linha de crédito Taxa ao ano, com Selic a 6,75% Taxa ao ano, com Selic a 6,50% Juros do Comércio 88,83% 88,40% Cartão de Crédito 318,50% 317,61% Cheque Especial 297,18% 296,33% CDC Bancos –

Financiamento Veículos 26,38% 26,08% Empréstimo Pessoal

Bancos 64,22% 63,84% Empréstimo Pessoal

Financeira 138,18% 137,65%

Renda fixa x poupança

Comparativo de rendimentos mensal líquido (em itálico, poupança ganha; em sublinhado, melhor renda fixa; riscado, empate)